Евросоюз готов взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины после прекращения огня

18:27, 7 января 2026
Коалиция желающих согласовала политически и юридически обязательные механизмы поддержки.
Евросоюз готов взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины после прекращения огня
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов взять на себя обязательства по системе гарантий безопасности для Украины, которые вступят в силу после вступления в силу режима прекращения огня. Заявление было сделано после встречи Коалиции желающих, Украины и Соединенных Штатов в Париже, сообщили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Поддержка Украины и ключевые направления

Антониу Кошта отметил несколько направлений помощи:

  • Европейская интеграция: дальнейшая поддержка Украины на пути к членству в ЕС, что является важным фактором будущего благосостояния.
  • Финансовая помощь: покрытие финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, в частности через кредит в размере 90 млрд евро, согласованный Европейским советом в декабре прошлого года. Часть средств будет направлена на поддержку Вооруженных сил Украины.
  • Гражданская и военная поддержка: ЕС продолжит оказывать помощь через гражданские и военные миссии.

По результатам встречи в Париже Коалиция желающих обнародовала заявление о гарантиях безопасности для Украины. В нем отмечается, что способность Украины защищать себя критически важна для безопасности как страны, так и всего евроатлантического пространства.

Участники Коалиции подтвердили готовность взять на себя обязательства по созданию системы политически и юридически обязательных гарантий, которые вступят в силу после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности.

Основные компоненты гарантий

  • Механизм мониторинга прекращения огня: участие в предложенном США механизме верификации, создание непрерывной системы контроля и Специальной комиссии для реагирования на нарушения.
  • Поддержка Вооруженных сил Украины: продолжение долгосрочной военной помощи и поставок оружия.
  • Многонациональные силы: формирование из взносов стран Коалиции для поддержки восстановления ВСУ и сдерживания угроз.
  • Гарантии в случае нападения России: готовность восстанавливать мир в случае агрессии.
  • Долгосрочное оборонное сотрудничество: углубление взаимодействия с Украиной в сфере обороны.
  • Координационный центр: создание на базе Оперативного штаба Коалиции решительных в Париже для участия США, Украины и других членов Коалиции.

