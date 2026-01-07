Евросоюз готов взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины после прекращения огня

Коалиция желающих согласовала политически и юридически обязательные механизмы поддержки.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов взять на себя обязательства по системе гарантий безопасности для Украины, которые вступят в силу после вступления в силу режима прекращения огня. Заявление было сделано после встречи Коалиции желающих, Украины и Соединенных Штатов в Париже, сообщили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Поддержка Украины и ключевые направления

Антониу Кошта отметил несколько направлений помощи:

Европейская интеграция: дальнейшая поддержка Украины на пути к членству в ЕС, что является важным фактором будущего благосостояния.

Финансовая помощь: покрытие финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, в частности через кредит в размере 90 млрд евро, согласованный Европейским советом в декабре прошлого года. Часть средств будет направлена на поддержку Вооруженных сил Украины.

Гражданская и военная поддержка: ЕС продолжит оказывать помощь через гражданские и военные миссии.

По результатам встречи в Париже Коалиция желающих обнародовала заявление о гарантиях безопасности для Украины. В нем отмечается, что способность Украины защищать себя критически важна для безопасности как страны, так и всего евроатлантического пространства.

Участники Коалиции подтвердили готовность взять на себя обязательства по созданию системы политически и юридически обязательных гарантий, которые вступят в силу после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности.

Основные компоненты гарантий

Механизм мониторинга прекращения огня: участие в предложенном США механизме верификации, создание непрерывной системы контроля и Специальной комиссии для реагирования на нарушения.

Поддержка Вооруженных сил Украины: продолжение долгосрочной военной помощи и поставок оружия.

Многонациональные силы: формирование из взносов стран Коалиции для поддержки восстановления ВСУ и сдерживания угроз.

Гарантии в случае нападения России: готовность восстанавливать мир в случае агрессии.

Долгосрочное оборонное сотрудничество: углубление взаимодействия с Украиной в сфере обороны.

Координационный центр: создание на базе Оперативного штаба Коалиции решительных в Париже для участия США, Украины и других членов Коалиции.

