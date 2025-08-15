Минюст предлагает снимать судимость до окончания установленных УК сроков в случае содержания лица в ненадлежащих условиях

Министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс, в частности, предлагает сократить срок, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение, на срок содержания в ненадлежащих условиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции подготовило законопроект, предусматривающий ряд изменений в Уголовный кодекс, среди которых:

- сокращение срока отбытого наказания, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение, на срок содержания в ненадлежащих условиях;

- сокращение неотбытой части наказания, которая может быть заменена более мягким наказанием, на срок, в течение которого лицо содержалось в ненадлежащих условиях;

- снятие судимости до окончания сроков, определенных Уголовным кодексом, в случае содержания лица в ненадлежащих условиях.

Подтверждение факта и продолжительности ненадлежащего содержания будут определять комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях для предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний, а их решения можно будет обжаловать в суде.

Кроме того, лицо в течение 6 месяцев со дня отбытия наказания будет иметь право обратиться с ходатайством об установлении факта и срока ненадлежащего содержания для снятия судимости до окончания сроков.

Как подчеркнули в Минюсте, предложенные изменения будут способствовать приведению украинского законодательства в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, повысят стандарты гуманного обращения в местах несвободы и усилят эффективность механизмов предупреждения и надлежащей компенсации в таких случаях.

В настоящее время соответствующий законопроект еще не зарегистрирован в парламенте.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.