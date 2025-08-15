Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

13:47, 15 серпня 2025
Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах
Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції підготувало законопроект, який передбачає низку змін до Кримінального кодексу, серед яких:

- скорочення строку відбутого покарання, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах;

- скорочення невідбутої частини покарання, яка може бути замінена більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах;

- зняття судимості до закінчення строків, визначених Кримінальним кодексом, у разі тримання особи у неналежних умовах.

Підтвердження факту і тривалості неналежного тримання визначають комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань, а їхні рішення можна буде оскаржити в суді.

Крім того, особа протягом 6 місяців з дня відбуття покарання матиме право звернутися з клопотанням про встановлення факту та строку неналежного тримання для зняття судимості до закінчення строків.

Як підкреслили у Мін’юсті, запропоновані зміни сприятимуть приведенню українського законодавства у відповідність до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підвищать стандарти гуманного поводження у місцях несвободи та посилять ефективність механізмів попередження та належної компенсації у таких випадках.

Наразі відповідний законопроект ще не зареєстрований у парламенті.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект СІЗО мінюст кримінальна відповідальність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Галина Третьякова виступила проти примусового виселення з житла без рішення суду

За словами Третьякової, комітет врахував її правки до законопроекту щодо заборони виселення з житла без рішення суду, однак наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду