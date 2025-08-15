Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Міністерство юстиції підготувало законопроект, який передбачає низку змін до Кримінального кодексу, серед яких:

- скорочення строку відбутого покарання, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах;

- скорочення невідбутої частини покарання, яка може бути замінена більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах;

- зняття судимості до закінчення строків, визначених Кримінальним кодексом, у разі тримання особи у неналежних умовах.

Підтвердження факту і тривалості неналежного тримання визначають комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань, а їхні рішення можна буде оскаржити в суді.

Крім того, особа протягом 6 місяців з дня відбуття покарання матиме право звернутися з клопотанням про встановлення факту та строку неналежного тримання для зняття судимості до закінчення строків.

Як підкреслили у Мін’юсті, запропоновані зміни сприятимуть приведенню українського законодавства у відповідність до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підвищать стандарти гуманного поводження у місцях несвободи та посилять ефективність механізмів попередження та належної компенсації у таких випадках.

Наразі відповідний законопроект ще не зареєстрований у парламенті.

Автор: Наталя Мамченко

