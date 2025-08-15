В ГНС разъяснили, какие условия аннулирования пени в случае ошибочной уплаты налогов

Подтверждением неправильно уплаченных средств является представление в ГНС заявление в произвольной форме.

Налогоплательщики нередко сталкиваются с ситуацией, когда из-за технической ошибки или неправильных реквизитов сумма налога уплачивается не по тому платежу или не к тому бюджету. В таких случаях начисление пени может казаться несправедливым, ведь плательщик не уклонялся от уплаты, а лишь допустил ошибку. Налоговая служба объясняет, какие условия аннулирования пени при ошибочной уплате налогов.

Отмечается, что согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Законом Украины №3603-ІХ от 23.02.2024, предусмотрено, что пеня не начисляется, а уже начисленная — подлежит аннулированию, если налогоплательщик или налоговый агент ошибочно перечислил налоги на другой бюджетный счет.

Главное, чтобы это произошло в установленный срок и в пределах согласованной суммы налогового обязательства.

Для отмены пени необходимо подтвердить факт ошибки. Для этого плательщик должен подать заявление в налоговое (по месту учета), в котором указать, что средства были уплачены по ошибке или излишне.

В заявлении также следует отметить, куда именно направить эти средства, например, на погашение другого налога или налогового долга. Подать такое заявление можно в течение 1095 дней с момента оплаты.

