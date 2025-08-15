У ДПС роз’яснили, які умови анулювання пені у разі помилкової сплати податків

Підтвердженням неправильно сплачених коштів є подання до ДПС заяви у довільній формі.

Платники податків нерідко стикаються з ситуацією, коли через технічну помилку або неправильні реквізити сума податку сплачується не за тим платежем або не до того бюджету. У таких випадках нарахування пені може здаватися несправедливим, адже платник не ухилявся від сплати, а лише припустився помилки. Податкова служба пояснює, які умови анулювання пені у разі помилкової сплати податків.

Зазначається, що відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу Законом України №3603-ІХ від 23.02.2024, передбачено, що пеня не нараховується, а вже нарахована — підлягає анулюванню, якщо платник податків або податковий агент помилково перерахував податки на інший бюджетний рахунок.

Головне — щоб це відбулося у встановлений строк і в межах узгодженої суми податкового зобов’язання.

Для скасування пені потрібно підтвердити факт помилки. Для цього платник має подати заяву до податкової (за місцем обліку), в якій вказати, що кошти були сплачені помилково або надміру.

У заяві також потрібно зазначити, куди саме спрямувати ці кошти — наприклад, на погашення іншого податку або податкового боргу. Подати таку заяву можна протягом 1095 днів з моменту сплати.

