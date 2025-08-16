Практика судов
Белый дом назвал встречу Трампа и Путина на Аляске «исторической», фото

00:00, 16 августа 2025
Белый дом опубликовал еще одно фото со встречи Трампа и Путина.
Белый дом опубликовал еще одно фото со встречи президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Так, Белый дом одним словом охарактеризовал в X встречу Путина и Трампа — «историческая».

Добавим, ранее Белый дом опубликовал совместное фото Трампа и Путина перед началом переговоров. Фото подписали лозунгом саммита — «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).

Как известно, Трамп и Путин начали встречу в Анкоридже в формате «три на три» без предварительных заявлений для прессы.

Переговоры могут продолжаться до 5 утра.

Ранее Трамп заявлял, что его саммит с Путиным завершится «очень быстро», если с первых минут он поймет, что встреча проходит плохо.

