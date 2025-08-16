Белый дом назвал встречу Трампа и Путина на Аляске «исторической», фото

Белый дом опубликовал еще одно фото со встречи Трампа и Путина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белый дом опубликовал еще одно фото со встречи президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Так, Белый дом одним словом охарактеризовал в X встречу Путина и Трампа — «историческая».

Добавим, ранее Белый дом опубликовал совместное фото Трампа и Путина перед началом переговоров. Фото подписали лозунгом саммита — «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).

Как известно, Трамп и Путин начали встречу в Анкоридже в формате «три на три» без предварительных заявлений для прессы.

Переговоры могут продолжаться до 5 утра.

Ранее Трамп заявлял, что его саммит с Путиным завершится «очень быстро», если с первых минут он поймет, что встреча проходит плохо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.