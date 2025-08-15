Переговори Трампа і Путіна розпочалися на Алясці, відео

Оприлюднили перші кадри з місця переговорів.

Фото: Reuters

Як відомо, президент США Дональд Трамп та Путін зустрілись в місті Анкоридж (штат Аляска).

Згодом розпочались їх переговори.

Трамп та Путін не стали відповідати на запитання журналістів.

У мережі оприлюднили коротке відео з місця переговорів, а журналістів попросили залишити приміщення.

Як відомо, переговори відбудуться у форматі «три на три». У них візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Путіна супроводжують голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).

Раніше Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.

