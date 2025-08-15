Переговори Трампа і Путіна розпочалися на Алясці, відео

Як відомо, президент США Дональд Трамп та Путін зустрілись в місті Анкоридж (штат Аляска).
Згодом розпочались їх переговори.
Трамп та Путін не стали відповідати на запитання журналістів.
У мережі оприлюднили коротке відео з місця переговорів, а журналістів попросили залишити приміщення.
Як відомо, переговори відбудуться у форматі «три на три». У них візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.
Путіна супроводжують голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.
Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).
Як відомо, переговори відбудуться у форматі «три на три». У них беруть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.
Путіна супроводжують голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.
Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).
Раніше Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.