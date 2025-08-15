Трамп заявив, що достроково залишить переговори із Путіним на Алясці, якщо зустріч піде не за планом

Дональд Трамп сказав, що у разі провалу переговорів з Путіним на Алясці він готовий «піти додому пішки».

Президент США Дональд Трамп знову припустив можливість дострокового завершення своєї зустрічі з Путіним, яка відбудеться на Алясці.

На борту Air Force One він дав коротке інтерв’ю телеканалу Fox News, в якому поділився очікуваннями від саміту з Путіним.

«Ми їдемо на зустріч із Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, то я дуже швидко повернуся додому», — зазначив він.

Журналіст запитав: «Чи піде він додому пішки?»

«Я би пішов пішки», — відповів Трамп.

Президент США додав, що хоче швидкого припинення вогню в Україні і «засмутиться», якщо це не станеться сьогодні.

«Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися», - сказав Трамп.

Раніше ми писали, що у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

