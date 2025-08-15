Практика судів
Трамп заявив, що достроково залишить переговори із Путіним на Алясці, якщо зустріч піде не за планом

19:58, 15 серпня 2025
Дональд Трамп сказав, що у разі провалу переговорів з Путіним на Алясці він готовий «піти додому пішки».
Трамп заявив, що достроково залишить переговори із Путіним на Алясці, якщо зустріч піде не за планом
Президент США Дональд Трамп знову припустив можливість дострокового завершення своєї зустрічі з Путіним, яка відбудеться на Алясці.

На борту Air Force One він дав коротке інтерв’ю телеканалу Fox News, в якому поділився очікуваннями від саміту з Путіним.

«Ми їдемо на зустріч із Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, то я дуже швидко повернуся додому», — зазначив він.

Журналіст запитав: «Чи піде він додому пішки?»

«Я би пішов пішки», — відповів Трамп.

Президент США додав, що хоче швидкого припинення вогню в Україні і «засмутиться», якщо це не станеться сьогодні.

«Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися», - сказав Трамп.

Раніше ми писали, що у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

