У Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску

Літак з делегацією США вже готується до вильоту на Аляску, віцепрезидент Венс не летить із Трампом.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

У Білому домі повідомили склад делегації, яка буде прибуде на Аляску, пише Reuters

На перемовинах будуть:

- дежсекретар США Марко Рубіо;

- міністр фінансів Скотт Бессент;

- міністр торгівлі Говард Лутнік;

- директор ЦРУ Джон Реткліфф;

- спецпосланець Стів Віткофф;

- начальник штабу Сьюзі Вайлз;

- заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Перед зустріччю Трамп у соцмережі TruthSocial написав «Ставки високі!!!».

За даними Reuters, його літак вже готується до відльоту.

Згодом, згідно з новим повідомленням Білого дому, стало відомо, що із Трампом не летить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп заявив, що він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Після зустрічі з Путіним Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

