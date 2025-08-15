Трамп і Путін зустрінуться на Алясці о 22:00 за київським часом — Білий дім

Дональд Трамп та Путін зустрінуться о 22:00 за Києвом в Анкориджі, Аляска.

Білий дім оприлюднив орієнтовний розклад зустрічі Президента США Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом в Анкориджі.

Трамп вирушить з Білого дому о 13:45 за Києвом та залишить Анкоридж о 04:45 за Києвом в суботу.

Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.

Це буде перша особиста зустріч лідерів США та РФ з червня 2021 року.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів 15 серпня відбудеться пресконференція Трампа та Путіна.

Як відомо, США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

