Трамп и Путин встретятся на Аляске в 22:00 по киевскому времени — Белый дом

08:12, 15 августа 2025
Дональд Трамп и Путин встретятся в 22:00 по Киеву в Анкоридже, Аляска.
Белый дом обнародовал ориентировочное расписание встречи Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. Встреча состоится в 22:00 по киевскому времени в Анкоридже.

Трамп отправится из Белого дома в 13:45 по Киеву и покинет Анкоридж в 04:45 по Киеву в субботу.

Возвращение в Белый дом запланировано утром в субботу, 16 августа.

Это будет первая личная встреча лидеров США и РФ с июня 2021 года.

Напомним, что по итогам переговоров 15 августа состоится пресс-конференция Трампа и Путина.

Как известно, США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

