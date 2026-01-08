В Верховной Раде нарабатывают возможные варианты проведения выборов в особый период, — Корниенко

В парламенте обсуждают организацию выборов в особый период.

Подгруппы рабочей группы Верховной Рады, которая занимается подготовкой законодательных предложений по организации и проведению выборов в условиях особого периода, должны до конца января разработать возможные варианты законодательных решений.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Дедлайн для выработки – конец января», – отметил он.

По его словам, в рамках рабочей группы создано семь подгрупп, каждая из которых будет отвечать за отдельное направление. В частности, речь идет об администрировании выборов, критериях безопасности, реализации избирательных прав военнослужащих, участии внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий, голосовании граждан Украины за рубежом, информационном обеспечении и предвыборной агитации, а также выполнении международных обязательств в сфере выборов.

Также Корниенко заверил, что принцип политической пропорциональности будет обязательно учтен.

По словам Корниенко, следующее заседание рабочей группы запланировано на начало февраля.

