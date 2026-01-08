У Верховній Раді напрацьовують можливі варіанти проведення виборів в особливий період, — Корнієнко

У парламенті обговорюють організацію виборів у особливий період.

Підгрупи робочої групи Верховної Ради, яка займається підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів в умовах особливого періоду, мають до кінця січня напрацювати можливі варіанти законодавчих рішень.

Про це повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Дедлайн для напрацювання – кінець січня", - зазначив він.

За його словами, у межах робочої групи створено сім підгруп, кожна з яких відповідатиме за окремий напрям. Зокрема, йдеться про адміністрування виборів, безпекові критерії, реалізацію виборчих прав військовослужбовців, участь внутрішньо переміщених осіб і мешканців тимчасово окупованих територій, голосування громадян України за кордоном, інформаційне забезпечення та передвиборчу агітацію, а також виконання міжнародних зобов’язань у сфері виборів.

Також Корнієнко запевнив, що принцип політичної пропорційності буде обов’язково врахований.

За словами Корнієнка, наступне засідання робочої групи заплановане на початок лютого.

