Укусы крыс, туберкулез и тяжелые инфекции: Лубинец заявил о нарушении прав детей в ромском поселении на Закарпатье

В поселенни выявили антисанитарию, туберкулез, отсутствие документов у детей и случаи укусов крысами.

На Закарпатье во время проверки ромского поселения в Великолучковской громаде зафиксировали факты, которые непосредственно угрожали жизни и здоровью детей. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Речь идет об антисанитарных условиях проживания, распространении туберкулеза и других тяжелых инфекций, отсутствии документов у части детей, а также о случае, когда ребенка покусали крысы.

«Покусанные крысами ребенок, тяжелые инфекции и туберкулез у детей, фиктивное отцовство за деньги. Все эти нарушения прав ребенка зафиксированы во время лишь одного мониторингового визита Офиса Омбудсмана на Закарпатье в ромское поселение в Великолучковской громаде», — отметил Лубинец.

По его словам, самое страшное в этой ситуации то, что о нарушениях было известно ответственным службам как на уровне громады, так и на областном уровне. Однако надлежащих действий принято не было.

«Глаза закрывались на ужасающие вещи: антисанитарию, туберкулез, отсутствие документов у отдельных детей, в частности свидетельств о рождении. Там, где должна была быть реакция, было бездействие», — подчеркнул омбудсман.

Лубинец отметил, что глава громады не обеспечил надлежащую работу центра предоставления социальных услуг, что фактически оставило детей без защиты.

Отдельно во время проверки выявили циничную схему вокруг новорожденного ребенка. За деньги было оформлено фиктивное отцовство, чтобы создать основания для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

«Фактически ребенка использовали как средство для чужой выгоды», — заявил Дмитрий Лубинец.

По данным Офиса Омбудсмана, дети длительное время находились в опасности из-за преступного бездействия должностных лиц громады. Неотложные меры по сохранению жизни и здоровья детей начали принимать лишь после мониторингового визита, несмотря на то что соответствующие службы ранее имели медицинские подтверждения угроз.

«Это свидетельствует не об отсутствии информации, а о системном бездействии. К сожалению, такая системная проблема распространена по всей Украине. Однако так быть не должно — действовать нужно уже сейчас», — подытожил омбудсман.

