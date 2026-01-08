Укуси пацюків, туберкульоз та тяжкі інфекції: Лубінець заявив про порушення прав дітей у поселенні ромів на Закарпатті

У поселенні виявили антисанітарію, туберкульоз, відсутність документів у дітей і випадок укусу пацюками.

На Закарпатті під час перевірки ромського поселення у Великолучківській громаді зафіксували факти, що безпосередньо загрожували життю та здоров’ю дітей. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Йдеться про антисанітарні умови проживання, поширення туберкульозу та інших тяжких інфекцій, відсутність документів у частини дітей, а також випадок, коли дитину покусали пацюки.

«Покусана пацюками дитина, тяжкі інфекції й туберкульоз у дітей, фіктивне батьківство за гроші. Усі ці порушення прав дитини зафіксовані під час лише одного моніторингового візиту Офісу Омбудсмана на Закарпатті до ромського поселення у Великолучківській громаді», — зазначив Лубінець.

За його словами, найгірше в цій ситуації те, що про порушення було відомо відповідальним службам як на рівні громади, так і на обласному рівні. Однак належних дій не вжили.

«Очі закривалися на жахливі речі: антисанітарію, туберкульоз, відсутність документів в окремих дітей, зокрема свідоцтв про народження. Там де мала бути реакція — була бездіяльність.», — наголосив омбудсман.

Лубінець зазначив, що голова громади не забезпечив належної роботи центру надання соціальних послуг, що фактично залишило дітей без захисту.

Окремо під час перевірки виявили цинічну схему навколо новонародженої дитини. За гроші було оформлено фіктивне батьківство, щоб створити підстави для виїзду за кордон і уникнення мобілізації.

«Фактично дитину використали як засіб для чужої вигоди», — заявив Дмитро Лубінець.

За даними Офісу Омбудсмана, діти тривалий час перебували в небезпеці через злочинну бездіяльність посадових осіб громади. Негайні заходи для збереження життя та здоров’я дітей почали вживати лише після моніторингового візиту, попри те що відповідні служби раніше мали медичні підтвердження загроз.

«Це свідчить не про відсутність інформації, а про системну бездіяльність. На жаль, така системна проблема поширена по всій Україні. Проте так не має бути — діяти потрібно вже зараз», — підсумував омбудсман.

