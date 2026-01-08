  1. В Украине

В Киеве после пластической операции женщине повредили лицевой нерв — хирургу объявлено о подозрении

17:30, 8 января 2026
После подтяжки бровей и ринопластики у пациентки нарушилась мимика лица.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему пластическому хирургу — основателю одной из частных клиник. По данным следствия, его действия во время пластической операции привели к тяжелым последствиям для пациентки. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что в апреле 2023 года 39-летней женщине провели броулифтинг (подтяжку бровей) и ринопластику. За хирургическое вмешательство пациентка заплатила 7 200 евро.

Во время операции врач повредил височную ветвь левого лицевого нерва. В результате этого у женщины снизилась чувствительность и возникло нарушение мимики левой половины лица.

Действия пластического хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины как ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, что повлекло тяжелые последствия для больного.

Санкция ч. 1 ст. 140 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или лишения свободы на два года.

прокуратура Киев больница

