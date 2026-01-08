  1. В Україні

У Києві після пластичної операції жінці пошкодили лицьовий нерв — хірургу оголошено підозру

17:30, 8 січня 2026
Після підтяжки брів та ринопластики у пацієнтки порушилась міміка обличчя.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 34-річному пластичному хірургу — засновнику однієї з приватних клінік. За даними слідства, його дії під час пластичної операції призвели до тяжких наслідків для пацієнтки. Про це повідомляє міська прокуратура.

Встановлено, що у квітні 2023 року 39-річній жінці провели броуліфтинг (підтяжку брів) та ринопластику. За хірургічне втручання пацієнтка заплатила 7 200 євро.

Під час операції лікар пошкодив скроневу гілку лівого лицьового нерва. Внаслідок цього у жінки знизилась чутливість та виникло порушення міміки лівої половини обличчя.

Дії пластичного хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція ч. 1 ст. 140 КК України  передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або позбавленням волі на два роки.

