У Києві після пластичної операції жінці пошкодили лицьовий нерв — хірургу оголошено підозру

Після підтяжки брів та ринопластики у пацієнтки порушилась міміка обличчя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 34-річному пластичному хірургу — засновнику однієї з приватних клінік. За даними слідства, його дії під час пластичної операції призвели до тяжких наслідків для пацієнтки. Про це повідомляє міська прокуратура.

Встановлено, що у квітні 2023 року 39-річній жінці провели броуліфтинг (підтяжку брів) та ринопластику. За хірургічне втручання пацієнтка заплатила 7 200 євро.

Під час операції лікар пошкодив скроневу гілку лівого лицьового нерва. Внаслідок цього у жінки знизилась чутливість та виникло порушення міміки лівої половини обличчя.

Дії пластичного хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція ч. 1 ст. 140 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або позбавленням волі на два роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.