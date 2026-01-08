  1. В Украине

Правительство стабилизировало графики отключений после пересмотра списков критической инфраструктуры — Свириденко

18:33, 8 января 2026
В общую сеть вернули 911 МВт мощности, объекты вне критической инфраструктуры перевели на общие графики.
В Украине удалось стабилизировать увеличение очередей графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания энергетического штаба.

Во время заседания проверили выполнение решения правительства о пересмотре списков критической инфраструктуры. Объекты, которые были исключены из этих списков, уже переведены на общие графики отключений.

По словам премьер-министра, именно это решение позволило, несмотря на существенное снижение температуры в течение недели, стабилизировать рост количества очередей отключений. По состоянию на сегодня высвобождено и добавлено в общую сеть 911 МВт электрической мощности.

Правительство ожидает дальнейшего выполнения этого решения и увеличения соответствующего показателя. В то же время отмечается, что изменения не касаются школ, больниц, других объектов жизнеобеспечения, а также объектов оборонно-промышленного комплекса, которые остаются в списках критической инфраструктуры.

Отдельные поручения касаются наращивания запасов необходимых ресурсов, в том числе природного газа, а также материалов для как можно более быстрых ремонтов энергообъектов и бесперебойной работы альтернативных источников энергии. Государственным компаниям поставлена задача обеспечить импорт электроэнергии в необходимых объемах.

Кроме того, правительство продолжает развитие когенерации для повышения энергетической устойчивости громад. Министерство энергетики в недельный срок должно подать решение по развитию когенерации в 2026 году с четкими показателями, механизмами их достижения и финансовым обеспечением.

Особое внимание во время заседания уделили проблемам бизнеса. В ближайшее время ожидается запуск единого окна запросов для предпринимателей, которые занимаются установкой объектов распределенной генерации. Свириденко подчеркивает, что все барьеры для запуска таких установок должны быть устранены.

Также на заседании обсудили шаги по обеспечению наличия топлива по всей стране и соблюдению стабильности цен.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе графики отключений распространили на больницы и электротранспорт.

А премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.

отключение света графики отключений света Юлия Свириденко

Лента новостей

