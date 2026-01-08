Уряд стабілізував графіки відключень після перегляду списків критичної інфраструктури — Свириденко

До загальної мережі повернули 911 МВт потужності, об’єкти поза критичною інфраструктурою перевели на загальні графіки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками засідання енергетичного штабу.

Під час засідання перевірили виконання рішення уряду щодо перегляду списків критичної інфраструктури. Об’єкти, які були виключені з цих списків, уже переведені на загальні графіки відключень.

За словами прем’єр-міністра, саме це рішення дало змогу, попри суттєве зниження температури протягом тижня, стабілізувати зростання кількості черг відключень. Станом на сьогодні вивільнено та додано до загальної мережі 911 МВт електричної потужності.

Уряд очікує подальшого виконання цього рішення та збільшення відповідного показника. Водночас наголошується, що зміни не стосуються шкіл, лікарень, інших об’єктів життєзабезпечення, а також об’єктів оборонно-промислового комплексу, які залишаються у списках критичної інфраструктури.

Окремі доручення стосуються нарощування запасів необхідних ресурсів, зокрема природного газу, а також матеріалів для якнайшвидших ремонтів енергооб’єктів і безперебійної роботи альтернативних джерел енергії. Державним компаніям поставлено завдання забезпечити імпорт електроенергії в необхідних обсягах.

Крім того, уряд продовжує розвиток когенерації для підвищення енергостійкості громад. Міністерство енергетики у тижневий строк має подати рішення щодо розбудови когенерації у 2026 році з чіткими показниками, механізмами їх досягнення та фінансовим забезпеченням.

Особливу увагу під час засідання приділили проблемам бізнесу. Найближчим часом очікується запуск єдиного вікна запитів для підприємців, які займаються встановленням об’єктів розподіленої генерації. Свириденко наголошує, що всі бар’єри для запуску таких установок мають бути усунені.

Також на засіданні обговорили кроки щодо забезпечення наявності пального по всій країні та дотримання стабільності цін.

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті графіки відключень поширили на лікарні та електротранспорт.

А Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.