Командиру взвода в Донецкой области объявили подозрение из-за незаконных выплат «боевых» подчиненной военнослужащей

ГБР разоблачило командира, который оформил более 500 тысяч грн боевых выплат военной, не выполнявшей боевых задач.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру взвода одной из воинских частей, дислоцирующейся в Донецкой области. По информаціии следствия, чиновник допустил незаконное начисление боевого вознаграждения подчиненной военнослужащей, которая фактически не участвовала в боевых действиях и находилась в тылу.

По информации следствия, в течение шести месяцев 2023 года военнослужащая безосновательно получала дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач. На самом деле она не участвовала в боевых действиях и находилась в тылу.

В ГБР говорят, что командир взвода, как и его предшественник на этой должности (в отношении которого обвинительный акт уже передан в суд), не обеспечил надлежащего контроля за использованием бюджетных средств. Более того, он лично подавал рапорты для начисления дополнительных выплат.

В результате служебной халатности из государственного бюджета было безосновательно выплачено более 500 тыс. грн.

После выявления правонарушения чиновник самовольно покинул место службы. Сотрудники ГБР объявили его в розыск, а после установления места пребывания сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 и ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия, а также самовольном оставлении места службы.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Обвинительный акт о самовольном оставлении места службы уже передан в суд.

