Командиру взводу на Донеччині оголосили підозру через незаконні виплати «бойових» підлеглій військовослужбовиці

ДБР викрило командира, який оформив понад 500 тисяч грн бойових виплат військовій, що не виконувала бойових завдань.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин, що дислокується на Донеччині. За інформацією слідства, посадовець допустив незаконне нарахування бойової винагороди підлеглій військовослужбовиці, яка фактично не брала участі у бойових діях та перебувала в тилу.

За інформацією слідства, впродовж шести місяців 2023 року військовослужбовиця безпідставно отримувала додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань. Насправді вона не залучалася до бойових дій і знаходилася в тилу.

У ДБР кажуть, що командир взводу, як і його попередник на цій посаді (щодо якого обвинувальний акт вже переданий до суду), не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів. Ба більше, він особисто подавав рапорти для нарахування додаткових виплат.

Внаслідок службової недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 500 тис грн.

Після виявлення правопорушення посадовець самовільно залишив місце служби. Працівники ДБР оголосили його в розшук, а після встановлення місця перебування повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки, а також самовільне залишення місця служби.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Обвинувальний акт щодо самовільного залишення місця служби вже передано до суду.

