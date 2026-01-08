Практика ЕСПЧ за октябрь 2025 года: незаконная застройка, квартира-подвал и прочее

Верховный Суд опубликовал обзор практики ЕСПЧ за октябрь 2025 года.

Верховный Суд подготовил и обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в октябре 2025 года. В обзоре, в частности, отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Кратко о некоторых из них:

В деле HELME v. Estonia заявитель жаловался на провокацию со стороны сотрудника полиции под прикрытием, который, используя псевдоним, выдавал себя за 12-летнюю девочку в онлайн-чате. Полицейский действовал под прикрытием в рамках уголовного производства, возбужденного на основании информации об использовании различными лицами ряда веб-сайтов для откровенного общения с несовершеннолетними. ЕСПЧ отметил, что при обстоятельствах данного дела национальные органы власти имели весомые основания для проведения негласных следственных (розыскных) действий. По мнению ЕСПЧ, сам факт проведения таких действий не свидетельствовал о наличии намерения спровоцировать заявителя на совершение преступления, которое он иначе не совершил бы. Кроме того, заявитель имел право свободно выбирать, общаться ему с 12-летней девочкой или нет. Именно он всегда начинал разговоры на темы явно сексуального характера. Поэтому ЕСПЧ пришел к выводу, что заявитель не подвергался явному или скрытому давлению с целью побудить его к совершению преступления, а следовательно, нарушения ст. 6 Конвенции не было.

В деле ĐORĐEVIĆ v. Serbia речь шла о том, что новостройка была возведена настолько близко к дому заявительницы, что в ее квартире не хватало естественного освещения и вентиляции. ЕСПЧ отметил, что близость нового дома к квартире заявительницы оказывала такое негативное влияние на ее повседневную жизнь и самочувствие на протяжении более чем 20 лет, что достигла необходимого уровня серьезности для применения ст. 8 Конвенции при обстоятельствах данного дела. Учитывая выводы экспертов о том, что квартиру заявительницы фактически превратили в подвал, что было проигнорировано национальными судами, а также конкретные личные обстоятельства заявительницы, ЕСПЧ пришел к выводу, что государство-ответчик не выполнило свое позитивное обязательство по ст. 8 Конвенции. Кроме того, с учетом нарушений в выданных застройщику разрешениях на строительство нового здания, что привело к значительному снижению стоимости квартиры заявительницы без предоставления ей какой-либо компенсации или иного возмещения, ЕСПЧ установил нарушение ст. 1 Первого протокола к Конвенции.

