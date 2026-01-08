  1. Судова практика
Практика ЄСПЛ за жовтень 2025 року: незаконна забудова, квартира-підвал та інше

17:12, 8 січня 2026
Верховний Суд оприлюднив огляд практики ЄСПЛ за жовтень 2025 року.
Фото: x.com/ECHR_CEDH
Верховний Суд підготував та оприлюднив огляд практики Європейський суд з прав людини за рішеннями, ухваленими у жовтні 2025 року. В огляді, зокрема, відображено низку рішень ЄСПЛ щодо дотримання Державами-учасницями вимог, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Коротко про деякі з них:

У справі HELME v. Estonia заявник скаржився на провокацію з боку працівника поліції під прикриттям, який, користуючись псевдонімом, видавав себе за 12-річну дівчинку в онлайн-чаті. Поліцейський діяв під прикриттям у рамках кримінального провадження, порушеного на підставі інформації про використання різними особами низки вебсайтів для відвертого спілкування з неповнолітніми. ЄСПЛ зазначив, що за обставин цієї справи національні органи влади мали вагомі підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Як вважав ЄСПЛ, сам факт проведення таких дій не свідчив про наявність наміру спровокувати заявника вчинити злочин, який він інакше не вчинив би. Крім того, заявник мав право вільно обирати, чи спілкуватися йому з 12-річною дівчинкою, чи ні. Саме він завжди починав розмовляти на теми явно сексуального характеру. Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що заявник не зазнавав явного чи неявного тиску з метою спонукати його вчинити злочин, а отже порушення ст. 6 Конвенції не було.

У справі ĐORĐEVIĆ v. Serbia йдеться про те, що новобудову було споруджено настільки близько до будинку заявниці, що в її квартирі бракувало природного освітлення та вентиляції. ЄСПЛ зазначив, що близькість нового будинку до квартири заявниці мала такий негативний вплив на її повсякденне життя та самопочуття протягом більше ніж 20 років, що досягла необхідного рівня суворості для застосування ст. 8 Конвенції за обставин цієї справи. З огляду на висновки експертів про те, що квартиру заявниці фактично було перетворено на підвал, що проігнорували національні суди, а також конкретні особисті обставини заявниці ЄСПЛ дійшов висновку, що Держава-відповідач не виконала свого позитивного зобов’язання за ст. 8 Конвенції. До того ж з огляду на порушення у виданих забудовнику дозволах на будівництво нової будівлі, яке призвело до значного зниження вартості квартири заявниці, без надання їй будь-якої компенсації або іншого відшкодування, ЄСПЛ встановив порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.

ЄСПЛ судова практика

