Апелляция ВАКС сняла электронный браслет с нардепу Скороход и увеличила ей залог до 4 млн грн

Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения Анне Скороход на залог в размере 4 миллионов гривен.

Фото: hromadske.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения народному депутату Анне Скороход. Об этом сообщает САП.

Апелляция ВАКС заменила меру пресечения Скороход на залог в размере 4 миллионов гривен. До этого она носила электронный браслет.

Ее подозревают в организации деятельности преступной группы, которая предложила предпринимателю за 250 тысяч долларов решить вопрос применения санкций СНБО.

Как известно, ранее Анне Скороход избрали меру пресечения — более 3 млн грн залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.