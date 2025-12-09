  1. В Україні

Нардепці Анні Скороход обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн застави

20:01, 9 грудня 2025
ВАКС застосував запобіжний захід до нардепки Анни Скороход.
Нардепці Анні Скороход обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн застави
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 9 грудня, ВАКС застосував до нардепки Анни Скороход запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3 млн грн, а також поклав низку процесуальних обовʼязків, зокрема носити електронний браслет.  Про це повідомило «Суспільне».

Раніше двом іншим фігурантам, помічнику Скороход та ймовірному спільнику, обрали запобіжні заходи у вигляді застав. Правоохоронці їх підозрюють у тому, що вони взяли 250 тисяч доларів за «домовленість» про санкції РНБО проти компанії-конкурента.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Анни Скороход — арешт із заставою понад 4,5 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка Анна Скороход.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]