Нардепці Анні Скороход обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн застави

ВАКС застосував запобіжний захід до нардепки Анни Скороход.

Фото: suspilne.media

У вівторок, 9 грудня, ВАКС застосував до нардепки Анни Скороход запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3 млн грн, а також поклав низку процесуальних обовʼязків, зокрема носити електронний браслет. Про це повідомило «Суспільне».

Раніше двом іншим фігурантам, помічнику Скороход та ймовірному спільнику, обрали запобіжні заходи у вигляді застав. Правоохоронці їх підозрюють у тому, що вони взяли 250 тисяч доларів за «домовленість» про санкції РНБО проти компанії-конкурента.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід спільнику Анни Скороход — арешт із заставою понад 4,5 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка Анна Скороход.

