Нардепу Анне Скороход избрали меру пресечения — более 3 млн грн залога

20:01, 9 декабря 2025
ВАКС применил меру пресечения к нардепу Анне Скороход.
Нардепу Анне Скороход избрали меру пресечения — более 3 млн грн залога
Фото: suspilne.media
Во вторник, 9 декабря, ВАКС применил к нардепу Анне Скороход меру пресечения в виде залога в сумме более 3 млн грн, а также возложил ряд процессуальных обязанностей, в частности ношение электронного браслета. Об этом сообщило «Суспільне». 

Ранее двум другим фигурантам — помощнику Скороход и предполагаемому сообщнику — избрали меры пресечения в виде залога. Правоохранители подозревают их в том, что они взяли 250 тысяч долларов за «договоренность» о санкциях СНБО против компании-конкурента.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения сообщнику Анны Скороход — арест с залогом более 4,5 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла народный депутат Анна Скороход.

