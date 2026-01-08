Апеляція ВАКС зняла електронний браслет з нардепки Скороход і збільшила їй заставу до 4 млн грн
Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Анні Скороход на заставу у розмірі 4 мільйонів гривень.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход. Про це повідомляє САП.
Апеляція ВАКС замінила запобіжний захід Скороход на заставу у розмірі 4 мільйонів гривень. До цього вона носила електронний браслет.
Її підозрюють в організації діяльності злочинної групи, яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів вирішити питання щодо застосування санкцій РНБО.
Як відомо, раніше Анні Скороход обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн застави.
