Блэкауты и суды: почти 40% учреждений имеют проблемы с альтернативным питанием

ГСА проверила 583 суда: половина работает без проблем с альтернативным питанием, однако 229 учреждений имеют проблемы.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация Украины провела мониторинг проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации альтернативных источников питания в судах.

Из 583 апелляционных и местных общих судов, которые в настоящее время осуществляют правосудие:

307 судов (53%) сообщили, что проблемных вопросов при использовании альтернативных источников питания не возникало;

47 судов (8%) сообщили, что их здания не отключаются от электроснабжения;

229 судов (39%) отметили, что было выявлено ряд проблемных вопросов.

Недостаточная мощность генераторов

81 суд сообщил, что имеющиеся генераторы имеют ограниченные технические возможности и не обеспечивают энергоснабжение зданий в полном объеме, в связи с чем существует необходимость в приобретении оборудования большей мощности.

31 суд отметил, что мощности имеющихся генераторов недостаточно, поэтому возникает необходимость в дополнительном приобретении зарядных станций или установке солнечных панелей.

Проблемы с зарядными станциями и аккумуляторами

44 суда сообщили о необходимости увеличения мощности имеющихся инверторов, а также приобретения дополнительных зарядных станций и аккумуляторных батарей.

Отдельно суды отметили, что аккумуляторы имеют ограниченный ресурс (циклы заряда/разряда), в связи с чем возникает необходимость в их системном обновлении или замене.

Несовместимость и технические ограничения оборудования

21 суд сообщил о необходимости приобретения новых источников бесперебойного питания (ИБП).

6 судов сообщили о необходимости ремонта внутренних электросетей, которые в настоящее время не способны обеспечить надлежащую работу альтернативных источников питания.

3 суда отметили необходимость установки систем автоматического ввода резерва (АВР).

Отдельные суды акцентировали внимание на проблемах, связанных с нестабильностью выходного напряжения и частоты тока (несинусоидальная форма сигнала), а также на необходимости обустройства выделенных линий электропитания для серверных помещений, канцелярий (приемных документов) и залов судебных заседаний, где рассматриваются неотложные дела.

Проблемы, связанные с эксплуатацией генераторов

16 судов сообщили о необходимости приобретения стабилизаторов из-за резких перепадов напряжения в сети.

10 судов сообщили об отсутствии надлежащих условий для установки генераторов (отсутствие специальных площадок, навесов, ограждений или прилегающей территории).

В ГСА указали, что указанные вопросы проработаны с территориальными управлениями. Установлено, что в отдельных зданиях техническая возможность для обустройства таких площадок отсутствует. Из-за этого суды вынуждены временно выносить генераторы для подключения, что существенно затрудняет их эксплуатацию.

В настоящее время рассматривается возможность обеспечения таких судов зарядными станциями с последующей передачей имеющихся генераторов другим учреждениям, имеющим условия для их стационарного размещения.

5 судов сообщили о превышении установленных норм расхода топлива, необходимости проведения технического обслуживания (ТО) генераторов и недостаточном количестве канистр для его хранения.

По информации ТУ ГСА Украины, процедуры закупок уже состоялись; продолжается пересмотр норм расхода топлива для генераторного оборудования.

9 судов, расположенных в отдаленных населенных пунктах, сообщили, что расстояние до ближайших автозаправочных станций достигает 75 км. Это существенно затрудняет оперативное обеспечение генераторов топливом. Для решения этой проблемы территориальные управления ГСА Украины принимают меры по обеспечению таких судов дополнительными емкостями (канистрами) для создания необходимого резерва топлива.

Кадровые и организационные вопросы

3 суда сообщили об отсутствии специалиста по обслуживанию генераторов и необходимости привлечения дополнительного работника по трудовому договору.

Отдельные суды обратили внимание на сложность перемещения оборудования из помещений на улицу через запасные выходы (в частности, из-за необходимости поднимать генераторы вручную по лестнице).

Следовательно, в ГСА отметили, что по результатам обработки проблемных вопросов направили территориальным управлением поручение по проверке указанных фактов и предоставление отчетности о принятых мерах.

Итак, по полученной информации, в конце 2025 года:

в 3 судах (Ивано-Франковская и Одесская области) были закуплены дополнительные аккумуляторные батареи и ИБП;

в 2 судах (Николаевская область) завершены текущие ремонты электросетей и распределительных шкафов для обеспечения подключения серверных к генераторам;

в 9 судах состоялись процедуры закупки дополнительного объема топлива (бензин А-95) и смазочных материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.