Блекаути й суди: майже 40% установ мають проблеми з альтернативним живленням

ДСА перевірила 583 суди: половина працює без проблем із альтернативним живленням, проте 229 установ мають низку проблем.

Державна судова адміністрація України провела моніторинг проблемних питань, які виникають під час експлуатації альтернативних джерел живлення у судах.

Із 583 апеляційних та місцевих загальних судів, які наразі здійснюють правосуддя:

307 судів (53%) повідомили, що проблемних питань під час використання альтернативних джерел живлення не виникало;

47 судів (8%) поінформували, що їхні будівлі не відключаються від електропостачання;

229 судів (39%) зазначили, що було виявлено низку проблемних питань.

Недостатня потужність генераторів

81 суд повідомив, що наявні генератори мають обмежені технічні можливості й не забезпечують енергоживлення будівель у повному обсязі, у зв’язку з чим існує потреба в придбанні обладнання більшої потужності.

31 суд зазначив, що потужності наявних генераторів недостатньо, тому виникає потреба в додатковому придбанні зарядних станцій або встановленні сонячних панелей.

Проблеми із зарядними станціями та акумуляторами

44 суди повідомили про потребу у збільшенні потужності наявних інверторів, а також у придбанні додаткових зарядних станцій та акумуляторних батарей.

Окремо суди зазначили, що акумулятори мають обмежений р есурс (цикли заряду/розряду), через що виникає потреба в їх системному оновленні або заміні.

Несумісність та технічні обмеження обладнання

21 суд поінформував про потребу у придбанні нових джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

6 судів повідомили про необхідність ремонту внутрішніх електромереж, які наразі не здатні забезпечити належну роботу альтернативних джерел живлення.

3 суди зазначили потребу у встановленні систем автоматичного введення резерву (АВР).

Окремі суди акцентували увагу на проблемах, пов’язаних із нестабільністю вихідної напруги та частоти струму (несинусоїдальна форма сигналу), а також на необхідності облаштування виділених ліній електроживлення для серверних приміщень, канцелярій (приймальних документів) та залів судових засідань, де розглядаються невідкладні справи.

Проблеми, пов’язані з експлуатацією генераторів

16 судів повідомили про потребу у придбанні стабілізаторів через різкі перепади напруги в мережі.

10 судів поінформували про відсутність належних умов для встановлення генераторів (відсутність спеціальних майданчиків, навісів, огорож або прилеглої території).

У ДСА вказали, що зазначені питання опрацьовано з територіальними управліннями. Встановлено, що в окремих будівлях технічна можливість для облаштування таких майданчиків відсутня. Через це суди вимушені тимчасово виносити генератори для підключення, що суттєво ускладнює їх експлуатацію.

Наразі розглядається можливість забезпечення таких судів зарядними станціями з подальшим передаванням наявних генераторів іншим установам, що мають умови для їх стаціонарного розміщення.

5 судів повідомили про перевищення встановлених норм витрат пального, необхідність проведення технічного обслуговування (ТО) генераторів та недостатню кількість каністр для його зберігання.

За інформацією ТУ ДСА України, процедури закупівель вже відбулися; триває перегляд норм витрат пального для генераторного обладнання.

9 судів, розташованих у віддалених населених пунктах, поінформували, що відстань до найближчих автозаправних станцій сягає до 75 км. Це суттєво ускладнює оперативне забезпечення генераторів пальним.Для вирішення цієї проблеми територіальні управління ДСА України вживають заходів щодо забезпечення таких судів додатковими ємностями (каністрами) для створення необхідного резерву пального.

Кадрові та організаційні питання

3 суди поінформували про відсутність фахівця з обслуговування генераторів та потребу в залученні додаткового працівника за трудовим договором.

Окремі суди звернули увагу на складність переміщення обладнання з приміщень на вулицю через запасні виходи (зокрема, через необхідність підіймати генератори вручну по сходах).

Відтак, у ДСА зазначили, що за результатами опрацювання проблемних питань спрямували територіальним управлінням доручення щодо перевірки зазначених фактів та надання звітності про вжиті заходи.

Отже, за отриманою інформацією, наприкінці 2025 року:

у 3 судах (Івано-Франківська та Одеська області) було закуплено додаткові акумуляторні батареї та ДБЖ;

у 2 судах (Миколаївська область) завершено поточні ремонти електромереж та розподільних шаф для забезпечення підключення серверних до генераторів;

у 9 судах відбулися процедури закупівлі додаткового об’єму пального (бензин А-95) та мастильних матеріалів.

