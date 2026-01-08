Исполнительная надпись нотариуса: что делать, если лицо получило уведомление об открытии исполнительного производства

Если лицо обнаружило списание средств со счетов или получило уведомление об открытии исполнительного производства, необходимо выяснить основание такого взыскания и ознакомиться с материалами производства.

Бывают случаи, когда граждане узнают о наличии долгов уже после блокирования банковских счетов — из-за исполнительных надписей нотариусов, иногда совершенных без надлежащих оснований.

Как отмечают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, согласно ст. 18 Гражданского кодекса Украины нотариус осуществляет защиту гражданских прав путем совершения исполнительной надписи на долговом документе. Совершение нотариальных действий регулируется Законом «О нотариате» и Порядком, утвержденным приказом Минюста от 22.02.2012 № 296/5.

Одним из нотариальных действий является совершение исполнительной надписи. Ей посвящены глава 14 Закона и глава 16 раздела II Порядка. Так, согласно ст. 87 Закона для взыскания денежных сумм или истребования у должника имущества нотариусы совершают исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность. Перечень документов, по которым взыскание задолженности осуществляется в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, устанавливается Кабинетом Министров.

Исполнительная надпись нотариуса — это распоряжение о взыскании денежной суммы с должника в пользу кредитора либо о возврате или передаче имущества кредитору, совершенное на документах, подтверждающих обязательство должника. Исполнительная надпись, совершаемая по заявлению взыскателя на оригинале документа, является видом исполнительного документа, на основании которого может быть открыто исполнительное производство.

В частности, она совершается на таких документах, как: нотариально удостоверенные договоры, предусматривающие уплату денежных сумм или возврат имущества; ипотечные договоры; кредитные договоры, по которым должником допущена просрочка платежей.

Алгоритм действий должника

Член Комитета НААУ по вопросам принудительного исполнения решений Ирина Шаповалова отмечает: если лицо обнаружило списание средств со счетов или получило уведомление об открытии исполнительного производства, необходимо выяснить основание такого взыскания и ознакомиться с материалами производства. Сделать это можно несколькими способами.

Прежде всего следует проверить наличие производства в Едином реестре должников. Для этого достаточно ввести в поисковой системе название реестра и перейти на официальный сайт. Далее следует выбрать раздел «Физическое лицо» и заполнить поля с фамилией, именем, отчеством и датой рождения (либо ввести регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

После этого система предоставит перечень исполнительных производств, в котором указаны данные исполнителя, реквизиты исполнительного документа и номер исполнительного производства. По этому номеру можно перейти в Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП) и просмотреть сведения о взыскателе и документе, на основании которого открыто производство.

Быстрее получить эту информацию можно через приложение «Дія», где доступно постановление об открытии исполнительного производства с указанием номера производства и идентификатора доступа. Эти реквизиты позволяют войти на портал АСВП и просмотреть все материалы, в том числе копию исполнительной надписи нотариуса. Если данные отсутствуют в мобильном приложении, их можно найти в веб-версии сервиса.

Постановление об открытии производства с идентификатором является ключевым документом — именно оно предоставляет возможность получить полный пакет материалов и проверить законность оснований для взыскания.

После ознакомления с документами следует оценить правомерность совершения исполнительной надписи. Если выявлены нарушения требований закона (например, надпись совершена по ненотариально удостоверенному кредитному договору), должник имеет право обратиться в суд с иском о признании исполнительной надписи такой, что не подлежит исполнению. Иск подается по месту нахождения взыскателя либо по месту совершения исполнительных действий.

Целесообразно также одновременно подать заявление об обеспечении иска путем приостановления взыскания по спорной исполнительной надписи до момента рассмотрения дела судом. Завершающим этапом защиты прав является получение судебного решения о признании исполнительной надписи недействительной и прекращении исполнительного производства.

