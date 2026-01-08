Виконавчий напис нотаріуса: що робити, якщо особа отримала повідомлення про відкриття виконавчого провадження

Якщо особа виявила списання коштів із рахунків або отримала повідомлення про відкриття виконавчого провадження, необхідно з’ясувати підставу такого стягнення та ознайомитися з матеріалами провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бувають випадки, коли громадяни дізнаються про наявність боргів уже після блокування банківських рахунків — через виконавчі написи нотаріусів, іноді зроблені без належних підстав.

Як зазначають у Національній асоціації адвокатів України, відповідно до ст. 18 Цивільного кодексу України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі. Вчинення нотаріальних дій регламентується Законом «Про нотаріат» та Порядком, затвердженим наказом Мінʼюсту від 22.02.2012№ 296/5.

Однією із нотаріальних дій є вчинення виконавчого напису. Їй присвячено главу 14 Закону та главу 16 розділу ІІ Порядку. Так, згідно зі ст. 87 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабміном.

Виконавчий напис нотаріуса – це розпорядження щодо стягнення грошової суми від боржника до кредитора, або повернення чи передання майна кредитору, здійснене на документах, що підтверджують зобов’язання боржника. Виконавчий напис, що здійснюється за заявою стягувача на оригіналі документа, є видом виконавчого документа, на підставі якого може відкриватися виконавче провадження.

Зокрема, він вчиняється на таких документах як: нотаріально завірені договори, які передбачають сплату грошових сум чи повернення майна; іпотечні договори; кредитні договори, за якими боржником допущено прострочення платежів.

Алгоритм дій боржника

Член Комітету НААУ з питань примусового виконання рішень Ірина Шаповалова зазначає: якщо особа виявила списання коштів із рахунків або отримала повідомлення про відкриття виконавчого провадження, необхідно з’ясувати підставу такого стягнення та ознайомитися з матеріалами провадження. Зробити це можна кількома способами.

Передусім варто перевірити наявність провадження у Єдиному реєстрі боржників. Для цього достатньо ввести у пошуковій системі назву реєстру та перейти на офіційний сайт. Далі слід обрати розділ «Фізична особа» і заповнити поля з прізвищем, ім’ям, по батькові та датою народження (або ввести реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Після цього система надає перелік виконавчих проваджень, у якому зазначено дані виконавця, реквізити виконавчого документа та номер виконавчого провадження. За цим номером можна перейти до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) і переглянути відомості про стягувача та документ, на підставі якого відкрито провадження.

Швидше отримати цю інформацію можна через додаток «Дія», де доступна постанова про відкриття виконавчого провадження із зазначенням номера провадження та ідентифікатора доступу. Ці реквізити дають змогу увійти до порталу АСВП і переглянути всі матеріали, зокрема копію виконавчого напису нотаріуса. Якщо дані відсутні у мобільному застосунку, їх можна знайти у вебверсії сервісу.

Постанова про відкриття провадження з ідентифікатором є ключовим документом — саме вона надає можливість отримати повний пакет матеріалів і перевірити законність підстав для стягнення.

Після ознайомлення з документами слід оцінити правомірність вчинення виконавчого напису. Якщо виявлено порушення вимог закону (наприклад, напис учинено за ненотаріально посвідченим кредитним договором), боржник має право звернутися до суду із позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Позов подається за місцезнаходженням стягувача або за місцем вчинення виконавчих дій.

Доцільно також одночасно подати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за спірним виконавчим написом до моменту розгляду справи судом. Завершальним етапом захисту прав є отримання судового рішення про визнання виконавчого напису недійсним та припинення виконавчого провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.