Два эпизода СЗЧ и попытка бегства за границу: на Закарпатье суд назначил военному 7 лет лишения свободы

Военнослужащего признали виновным в самовольном оставлении части в условиях военного положения и дезертирстве.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения и дезертирстве.

Ужгородский горрайонный суд, рассматривая дело №308/17767/24, пришел к выводу, что солдат дважды незаконно оставлял место службы, а во время второго побега пытался пересечь государственную границу.

По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание — семь лет лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как установил суд, солдат, призванный на военную службу во время мобилизации, проходил службу на должности водителя-электрика роты связи воинской части. В июле 2024 года он самовольно оставил территорию общевойскового полигона возле села Ореховица Ужгородского района и отсутствовал без уважительных причин более двух недель — с 15 июля по 5 августа. В этот период его задержали пограничники на окраине села Кострино во время попытки незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

После возвращения в воинскую часть военнослужащий снова самовольно оставил полигон — 1 сентября 2024 года. Уже через несколько дней, 3 сентября, его задержали военнослужащие Государственной пограничной службы в 200 метрах от границы со Словакией, возле села Гута. По данным суда, обстоятельства задержания, маршрут движения и действия обвиняемого свидетельствовали о намерении незаконно покинуть территорию Украины.

Позиция обвиняемого и защиты

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что был переселенцем из Херсона, около девяти месяцев находился в оккупации, а в июне 2024 года его якобы незаконно задержали пограничники и передали представителям территориального центра комплектования. По его словам, мобилизационных документов он не видел и считал, что находится в воинской части незаконно, поэтому и покинул ее.

Защита настаивала, что сторона обвинения не доказала надлежащими доказательствами статус мужчины как военнослужащего и отсутствует субъективная сторона дезертирства — намерение уклониться от службы навсегда. Также адвокат обращал внимание на личные обстоятельства подсудимого: статус внутренне перемещенного лица, наличие малолетнего ребенка, сложное семейное положение.

Выводы суда

Суд, исследовав материалы дела, не согласился с доводами стороны защиты. В приговоре указано, что статус военнослужащего подтверждается приказами командира воинской части о зачислении на службу по призыву в военное время, получением вещевого имущества, данными военного билета и показаниями свидетелей, которые вместе с обвиняемым проходили базовую военную подготовку.

Суд отдельно подчеркнул, что вопрос законности мобилизации не является предметом рассмотрения в уголовном производстве о самовольном оставлении части и дезертирстве. Также установлено, что во время второго эпизода обвиняемый был задержан непосредственно вблизи государственной границы, что свидетельствует о наличии умысла уклониться от военной службы.

На основании собранных доказательств действия мужчины квалифицированы:

по ч. 5 ст. 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части в условиях военного положения;

по ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство.

Наказание

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы за самовольное оставление части и семи лет — за дезертирство. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено семь лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с 9 сентября 2024 года. Время пребывания под стражей зачтено день за день. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд в течение тридцати дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.