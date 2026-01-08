Два епізоди СЗЧ і спроба втечі за кордон: на Закарпатті суд призначив військовому 7 років позбавлення волі

Військовослужбовця визнано винним у самовільному залишенні частини в умовах воєнного стану та дезертирстві.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Закарпатті суд визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану та дезертирстві.

Ужгородський міськрайонний суд, розглядаючи справу №308/17767/24, дійшов висновку, що солдат двічі незаконно залишав місце служби, а під час другої втечі намагався перетнути державний кордон.

За сукупністю злочинів йому призначено остаточне покарання — сім років позбавлення волі.

Обставини справи

Як встановив суд, солдат, призваний на військову службу під час мобілізації, проходив службу на посаді водія-електрика роти зв’язку військової частини. У липні 2024 року він самовільно залишив територію загальновійськового полігону поблизу села Оріховиця Ужгородського району та був відсутній без поважних причин понад два тижні — з 15 липня до 5 серпня. У цей період його затримали прикордонники на околиці села Кострино під час спроби незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Після повернення до військової частини військовослужбовець знову самовільно залишив полігон — 1 вересня 2024 року. Уже за кілька днів, 3 вересня, його затримали військовослужбовці Державної прикордонної служби за 200 метрів від кордону зі Словаччиною, поблизу села Гута. За даними суду, обставини затримання, маршрут руху та дії обвинуваченого свідчили про намір незаконно залишити територію України.

Позиція обвинуваченого і захисту

У судовому засіданні обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що був переселенцем із Херсона, близько дев’яти місяців перебував в окупації, а у червні 2024 року його нібито незаконно затримали прикордонники та передали представникам територіального центру комплектування. За його словами, мобілізаційних документів він не бачив і вважав, що перебуває у військовій частині незаконно, а тому залишив її.

Захист наполягав, що сторона обвинувачення не довела належними доказами статус чоловіка як військовослужбовця та відсутня суб’єктивна сторона дезертирства — намір ухилитися від служби назавжди. Також адвокат звертав увагу на особисті обставини підсудного: статус внутрішньо переміщеної особи, наявність малолітньої дитини, складний сімейний стан.

Висновки суду

Суд, дослідивши матеріали справи, не погодився з доводами сторони захисту. У вироку зазначено, що статус військовослужбовця підтверджується наказами командира військової частини про зарахування на службу за призовом у воєнний час, отриманням речового майна, даними військового квитка та показаннями свідків, які разом із обвинуваченим проходили базову військову підготовку.

Суд окремо підкреслив, що питання законності мобілізації не є предметом розгляду у кримінальному провадженні про самовільне залишення частини та дезертирство. Також установлено, що під час другого епізоду обвинувачений був затриманий безпосередньо поблизу державного кордону, що свідчить про наявність умислу ухилитися від військової служби.

На підставі зібраних доказів дії чоловіка кваліфіковано:

за ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану;

за ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство.

Покарання

Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі за самовільне залишення частини та семи років — за дезертирство. За сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено сім років позбавлення волі.

Строк відбування покарання рахуватиметься з 9 вересня 2024 року. Час перебування під вартою зараховано день за день. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом тридцяти днів.

