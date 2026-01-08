Режим раздельного проживания супругов — основания, последствия и судебная практика

В Минюсте напомнили о правовых последствиях установления режима раздельного проживания супругов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Когда в отношениях наступает сложный период, супруги могут нуждаться во времени и пространстве для переосмысления будущего своего брака. В таких случаях закон предусматривает возможность установления режима раздельного проживания. Об этом напомнило Министерство юстиции.

Это имеет особое значение для семей с детьми. Ведь поспешный развод может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии, чувстве стабильности. Режим раздельного проживания помогает избежать резких изменений в жизни ребенка и одновременно дает супругам возможность принять взвешенное решение.

Институт установления режима раздельного проживания супругов урегулирован статьями 119, 120 Семейного кодекса Украины.

Установление режима раздельного проживания супругов

В соответствии с частью первой статьи 119 Кодекса суд может вынести решение об установлении для супругов режима раздельного проживания в случае невозможности или нежелания жены и (или) мужа проживать совместно:

по заявлению супругов;

по иску одного из них.

Правовые последствия установления режима раздельного проживания супругов

Установление режима раздельного проживания не прекращает прав и обязанностей супругов, которые установлены данным Кодексом и которые жена и муж имели до установления этого режима, а также прав и обязанностей, установленных брачным договором (часть первая статьи 120 Кодекса).

Однако с момента установления режима наступают последствия, предусмотренные частью второй статьи 120 Кодекса, а именно:

имущество, приобретенное в будущем женой и мужем, не будет считаться приобретенным в браке. (Таким образом, в этот период режим общей совместной собственности на имущество приостанавливается в отношении имущества, приобретенного за средства, полученные во время сепарации. Имущество, приобретенное не за счет общего имущества супругов, будет считаться частной собственностью каждого из них. Однако имущество, приобретенное за счет накоплений семьи (до установления режима), будет считаться общей совместной собственностью супругов);

ребенок, рожденный женой по истечении десяти месяцев, не будет считаться происходящим от ее мужа. (В таком случае муж не будет автоматически записан отцом в Свидетельстве о рождении ребенка на основании Свидетельства о браке. Установление происхождения ребенка будет происходить с соблюдением правил главы 12 Кодекса).

Прекращение режима раздельного проживания

Режим раздельного проживания прекращается:

в случае восстановления семейных отношений;

по решению суда на основании заявления одного из супругов (часть вторая статьи 119 Кодекса).

Судебная практика

Пленум Верховного Суда Украины в пункте 12 Постановления от 21.12.2007 № 11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжении брака, признании его недействительным и разделе общего имущества супругов» отметил, что при применении положений статей 119, 120 Кодекса судам необходимо учитывать, что институты раздельного проживания и расторжения брака имеют самостоятельный характер.

Решение о расторжении брака суд принимает, если его дальнейшее сохранение является невозможным, противоречит интересам одного из супругов или их детей, в то время как основанием для установления режима раздельного проживания супругов является невозможность или нежелание жены и (или) мужа проживать совместно. При отсутствии взаимного согласия супругов на установление сепарации волеизъявление одного из них должно быть обоснованным.

Рассматривая заявление в порядке статьи 119 Кодекса, суд должен установить фактические взаимоотношения сторон и убедиться в целесообразности сепарации для того, чтобы узаконенный способ раздельного проживания не был формальным средством решения спорных имущественных вопросов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.