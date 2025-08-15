В Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску

Самолет с делегацией США уже готовится к вылету на Аляску, вице-президент Вэнс не летит с Трампом.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

В Белом доме сообщили состав делегации, которая прибудет на Аляску, пишет Reuters.

На переговорах будут:

- госсекретарь США Марко Рубио;

- министр финансов Скотт Бессент;

- министр торговли Говард Лютник;

- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

- спецпосланник Стив Уиткофф;

- начальник штаба Сьюзи Уайлз;

- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Перед встречей Трамп в соцсети TruthSocial написал: «Ставки высоки!!!».

По данным Reuters, его самолет уже готовится к вылету.

Впоследствии, согласно новому сообщению Белого дома, стало известно, что с Трампом не летит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, накануне саммита Трамп заявил, что он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. После встречи с Путиным Трамп планирует позвонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

