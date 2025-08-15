В Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.
В Белом доме сообщили состав делегации, которая прибудет на Аляску, пишет Reuters.
На переговорах будут:
- госсекретарь США Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лютник;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- спецпосланник Стив Уиткофф;
- начальник штаба Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Перед встречей Трамп в соцсети TruthSocial написал: «Ставки высоки!!!».
По данным Reuters, его самолет уже готовится к вылету.
Впоследствии, согласно новому сообщению Белого дома, стало известно, что с Трампом не летит вице-президент Джей Ди Вэнс.
Напомним, накануне саммита Трамп заявил, что он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. После встречи с Путиным Трамп планирует позвонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.
Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.
Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.
