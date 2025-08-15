Практика судов
В ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине

11:50, 15 августа 2025
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности – США и РФ.
В ООН заявили, что будут внимательно следить за запланированной встречей Президента США Дональда Трампа с Путиным, которая должна состояться на Аляске. Кроме того, в Организации в очередной раз отметили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Украине. С соответствующим заявлением на брифинге выступил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует диалог на самом высоком уровне между двумя постоянными членами Совета безопасности – США и Россией.

"Мы хотим немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня как первого шага на пути к установлению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, поддерживающего суверенитет Украины, ее территориальную целостность и независимость в международно признанных границах - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и всеми соответствующими резолюциями организации", - подчеркнул спикер генсека ООН.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

