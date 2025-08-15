В ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вітає діалог на вищому рівні між двома постійними членами Ради Безпеки - США та РФ.

В ООН заявили, що уважно стежитимуть за запланованою зустріччю Президента США Дональда Трампа з Путіним, яка має відбутися на Алясці. Крім того, в Організації вкотре наголосили на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні. З відповідною заявою на брифінгу виступив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає діалог на найвищому рівні між двома постійними членами Ради безпеки – США та Росією.

"Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який підтримуватиме суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і всіх відповідних резолюцій організації", - наголосив речник генсека ООН.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп заявив, що він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Після зустрічі з Путіним Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

