Переговори Трампа і Путіна можуть зайняти мінімум 6-7 годин, — Пєсков

15 серпня в Анкориджі на Алясці має відбутись особиста зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна щодо війни Росії проти України.

Переговори Трампа та Путіна можуть зайняти щонайменше 6–7 годин. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Він додав, що переговори у форматі тет-а-тет пройдуть за участю помічників.

Тим часом, за даними сервісу Flightradar24, літак Путіна вилетів із Магадана. Спецборт взяв курс на Анкоридж і прибуде приблизно через чотири години.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

