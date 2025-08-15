Переговоры Трампа и Путина могут занять минимум 6-7 часов, — Песков

Переговоры Трампа и Путина в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников.

Иллюстративные фото, источник - Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 августа в Анкоридже на Аляске должна состояться личная встреча президента США Дональда Трампа и Путина по вопросу войны России против Украины.

Переговоры Трампа и Путина могут занять не менее 6–7 часов. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Он добавил, что переговоры в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников.

Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, самолёт Путина вылетел из Магадана. Спецборт взял курс на Анкоридж и прибудет примерно через четыре часа.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.