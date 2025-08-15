Трамп заявил, что досрочно покинет переговоры с Путиным на Аляске, если встреча пойдет не по плану

Дональд Трамп сказал, что в случае провала переговоров с Путиным на Аляске он готов «пойти домой пешком».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп снова допустил возможность досрочного завершения своей встречи с Путиным, которая состоится на Аляске.

На борту Air Force One он дал короткое интервью телеканалу Fox News, в котором поделился ожиданиями от саммита с Путиным.

«Мы едем на встречу с Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я очень быстро вернусь домой», — отметил он.

Журналист спросил: «Он пойдет домой пешком?»

«Я бы пошел пешком», — ответил Трамп.

Президент США добавил, что хочет быстрого прекращения огня в Украине и «расстроится», если этого не произойдет сегодня.

«Я хочу увидеть прекращение огня быстро. Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если этого не случится сегодня. Все говорили, что это не может произойти сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились», — сказал Трамп.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.