Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі «три на три» — приєднаються Рубіо та Віткофф

Раніше заплановану зустріч «тет-а-тет» між Трампом і Путіним проведуть у форматі «три на три».

Президент США Дональд Трамп прилетів до Анкориджа на саміт з Путіним. Його літак прибув на військову базу Елмендорф-Річардсон.

Білий дім заявив, що зустріч Путіна та Трампа пройде не «тет-а-тет».

Переговори відбудуться у форматі «три на три». У них візьмуть участь державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив CNN, що Путіна супроводжуватимуть голова МЗС РФ Сергій Лавров та помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Гасло саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Дональд Трамп заявив, що може достроково залишити переговори із Путіним, якщо зустріч піде не за планом.

Раніше у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

