Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три» — присоединятся Рубио и Уиткофф

Ранее запланированную встречу «тет-а-тет» между Трампом и Путиным проведут в формате «три на три».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкоридж на саммит с Путиным. Его самолет приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа не пройдет в формате «тет-а-тет».

Переговоры состоятся в формате «три на три». В них примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил CNN, что Путина будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.

Лозунг саммита – «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Дональд Трамп заявил, что может досрочно покинуть переговоры с Путиным, если встреча пойдет не по плану.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

