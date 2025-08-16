Білий дім назвав зустріч Трампа і Путіна на Алясці «історичною», фото

Білий дім опублікував ще одне фото з зустрічі Трампа та Путіна.

Білий дім опублікував ще одне фото із зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна на Алясці.

Так, Білий дім одним словом позначив у Х зустріч Путіна і Трампа — «історична».

Додамо, раніше Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Путіна перед початком переговорів. Фото підписали гаслом саміту — «У прагненні до миру» (Pursuing Peace).

Як відомо, Трамп і Путін розпочали зустріч в Анкориджі у форматі «три на три» — без попередніх заяв для преси.

Переговори можуть тривати до 5 ранку.

Раніше Трамп заявляв, що його саміт з Путіним завершиться «дуже швидко», якщо з перших хвилин він зрозуміє, що зустріч проходить погано.

