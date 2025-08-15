Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Помимо заседания Ставки, 15 августа в Офисе Президента состоялось совещание с участием руководителя ОП Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, премьер-министра Юлии Свириденко, министра обороны Дениса Шмыгаля и других. Об этом сообщил Андрей Ермак.

«Совещание у Президента. Команда правительства, Офиса, секретарь СНБО. Главный вопрос — наша дипломатическая работа, ее наиболее приоритетные направления. Обсудили финансирование Сил обороны Украины.

Также проговорили тему аудита коалиций с партнерами, содержание наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работу на уровне Евросоюза.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года. Мы должны постоянно усиливать эту работу в интересах Украины. Работаем», — отметил руководитель Офиса Президента.

Напомним, что 15 августа Президент Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой обсуждались вопросы фронта, в частности, Покровского направления, а также развитие системы контрактов в Силах обороны и финансирование Сил обороны и безопасности Украины в 2025–2026 годах.

Также Зеленский отметил, что ожидает сегодня же доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке ко встрече на Аляске.

«Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона.

Пора завершать войну, и соответствующие шаги должна предпринять Россия. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно», — подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

