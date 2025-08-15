Практика судів
Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

16:20, 15 серпня 2025
Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.
Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді
Окрім Ставки, в Офісі Президента 15 серпня відбулася нарада за участі керівника ОП Андрія Єрмака, секретаря РНБО Рустема Умєрова, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра оборони Дениса Шмигаля та інших. Про це повідомив Андрій Єрмак.

«Нарада в Президента. Команда уряду, Офісу, секретар РНБО. Головне питання – наша дипломатична робота, її найбільш пріоритетні напрями.

Обговорили фінансування Сил оборони України. Також проговорили тему аудиту коаліцій із партнерами, зміст наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботу на рівні Євросоюзу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року. Маємо постійно посилювати цю роботу в інтересах України. Працюємо», зазначив керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 серпня провів Ставку, під час якої обговорили фронт, зокрема Покровський напрямок, питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

Також Зеленський зазначив, що очікує сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

«Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона.

Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

