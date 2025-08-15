Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа 2025 года внесла на рассмотрение Высшего совета правосудия рекомендации о назначении на должности судей апелляционных хозяйственных судов 55 победителей конкурса на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Всего, напомним, успешно преодолели этап собеседований 60 кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов – 44 судьи, 8 адвокатов, 5 ученых-правоведов, 1 прокурор, 1 сотрудник аппарата Верховного Суда и 1 помощник народного депутата.

Однако 15 августа отказались от избрания должностей судей сразу 3 претендента:

ИЩУК Сергей Иванович – профессор кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права им. И. Малиновского Национального университета «Острожская академия».

МАЗОВИТА Андрей Богданович – судья Хозяйственного суда Львовской области.

БЕРЕЖНЮК Вита Вячеславовна – судья Хозяйственного суда Ровенской области.

Еще один кандидат, адвокат Константин ТКАЧЕНКО (№ 32 в рейтинге), подал заявление в Северный апелляционный хозяйственный суд, хотя на момент подачи им заявления все вакансии в столичном апелляционном хозяйственном суде были уже «разобраны» другими кандидатами, которые набрали более высокие баллы.

«Я достоин работать именно в этом суде», - объяснил свои действия Константин Ткаченко и добавил, что если его заявление не будет учтено, то он не будет претендовать на должность судьи в каком-либо другом суде.

«Пусть мое место в суде достанется кому-нибудь другому», – сообщил Константин Ткаченко.

Также судья Хозяйственного суда города Киева Анна БОНДАРЕНКО-ЛЕГКИХ не явилась на процедуру выбора должностей в судах, вероятно из-за отсутствия даже теоретической возможности попасть в состав Северного апелляционного хозяйственного суда, с учетом полученного во время конкурса общего балла.

Что касается процедуры выбора вакантных должностей, то наиболее популярными стали вакансии в Северном апелляционном хозяйственном суде (г. Киев), Западном апелляционном хозяйственном суде (г. Львов) и Юго-западном апелляционном хозяйственном суде (г. Одесса).

С баллами, набранными претендентами по итогам конкурса, можно ознакомиться по ссылке.

Кто станет судьями Северного апелляционного хозяйственного суда

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», по итогам конкурса на должности судей апелляционных хозяйственных судов просто феноменальные результаты продемонстрировали «VIP-участники» конкурса.

Это члены Высшего совета правосудия Николай Мороз и Юлия Бокова, супруга члена ВККС Романа Сабодаша Юлия Амирова, родственник члена ВККС Руслана Мельника Сергей Масловский и супруга экс-заместителя председателя Высшего совета правосудия, члена ВСП Дмитрия Лукьянова Анна Пономарева.

Все они получили высокие и очень высокие баллы, которые позволили им «застолбить» должности судей в столичном Северном апелляционном хозяйственном суде.

Общий список юристов, которые должны пополнить Северный апелляционный хозяйственный суд, выглядит следующим образом:

МОРОЗ Микола Володимирович – член Вищої ради правосуддя.

КОЛЕСНИК Роман Миколайович – суддя Господарського суду Київської області.

МАСЛОВСЬКИЙ Сергій Володимирович – суддя Господарського суду Луганської області.

БОКОВА Юлія Валеріївна – член Вищої ради правосуддя.

АМІРОВА Юлія Валентинівна – адвокат.

БЕСТАЧЕНКО Олена Леонідівна – суддя Господарського суду Кіровоградської області.

ПОНОМАРЬОВА Ганна Павлівна – доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

ЧАПЛЯН Сергій Євгенович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

СКОВОРОДІНА Олена Миколаївна – суддя Господарського суду Донецької області.

ШАРАТОВ Юрій Анатолійович – суддя Господарського суду Одеської області.

ЗАВОРОТНЮК Максим Сергійович – адвокат.

ІВАНОВ Вадим Петрович – адвокат.

СПАСЬКИХ Наталія Миколаївна – суддя Господарського суду Черкаської області.

ГОРБАСЕНКО Павло Володимирович – суддя Господарського суду Київської області.

КРИЖНИЙ Олександр Миколайович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Судьи для Западного апелляционного хозяйственного суда (г. Львов)

МІЛІЦІАНОВ Роман Валерійович – суддя Господарського суду Вінницької області.

МАНЮК Петро Теодорович – суддя Господарського суду Львівської області, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

РИМ Тарас Ярославович – суддя Господарського суду Львівської області. Професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

ПРЯДКО Оксана Василівна – суддя Господарського суду Житомирської області.

СТЕПАНЮК Ніна Леонтіївна – адвокат.

РЖЕПЕЦЬКИЙ Віктор Олександрович – суддя Господарського суду Миколаївської області.

ТРУСКАВЕЦЬКИЙ Василь Петрович – суддя Господарського суду Львівської області.

ІВАНЧУК Світлана Володимирівна – суддя Господарського суду Львівської області.

ШАПОВАЛ Дмитро Володимирович – адвокат. З 2022 року – аспірант кафедри земельного і аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.

НАРОЛЬСЬКИЙ Максим Михайлович – суддя Яготинського районного суду Київської області.

Будущие судьи Юго-западного апелляционного хозяйственного суда (г. Одесса)

ЛІЧМАН Леонід Васильович – суддя Господарського суду Одеської області.

ПАВЛЕНКО Наталія Анатоліївна – суддя Господарського суду Херсонської області (відряджена до складу Господарського суду Одеської області).

ЦІСЕЛЬСЬКИЙ Олег Володимирович – суддя Господарського суду Одеської області.

МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – адвокат, доцент кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривій Ріг).

Пополнение для Центрального апелляционного хозяйственного суда (г. Днепр)

МАРТИНЮК Сергій Віталійович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

СОП’ЯНЕНКО Оксана Юріївна – суддя Господарського суду Сумської області.

ФЕЩЕНКО Юлія Віталіївна – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

СУХОВАРОВ Артем Володимирович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

ДЖЕПА Юлія Артурівна – суддя Господарського суду Сумської області.

ЗОЛОТАРЬОВА Яна Сергіївна – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

ГОЛЕНКО Ірина Петрівна – суддя Господарського суду Луганської області.

ВІННІКОВ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду Луганської області.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

СТЕФАНІВ Тетяна Василівна – суддя Господарського суду Івано-Франківської області.

АНДРЕЙЧУК Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області.

ВАСИЛЮК Ігор Миколайович – адвокат.

ЯРЕШКО Оксана Володимирівна – суддя Господарського суду Запорізької області.

КУЧЕРЕНКО Оксана Іванівна – суддя Господарського суду Черкаської області.

ВИСОЦЬКИЙ Артем Миколайович – адвокат, помічник-консультант на постійній основі народного депутата Вікторії Подгорної («Слуга народу»). У 2019 році кандидат був помічником народного депутата від «Слуги народу» Руслана Стефанчука.

ЛЕВШИНА Ганна Валеріївна – суддя Господарського суду Донецької області.

ДЕМЧИНА Тетяна Юріївна – суддя Кузнецовського (Вараського) міського суду Рівненської області.

НІКОЛЕНКО Михайло Олександрович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області.

Судьи для Северо-западного апелляционного хозяйственного суда (г. Ровно)

РОМАНЮК Юлія Геннадіївна – суддя Господарського суду Рівненської області.

КУЛЬЧІЙ Інна Миколаївна – науковий консультант відділу аналітичної допомоги суддям Управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду Департаменту аналітичної та правої роботи Верховного Суду, доцент кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого.

ХАБАРОВА Марія Володимирівна – суддя Господарського суду Донецької області.

ПОЛІЩУК Павло Ярославович – адвокат.

Восточный апелляционный хозяйственный суд (г. Харьков)

ДЕМІДОВА Поліна Віталіївна – суддя Господарського суду Донецької області.

ВАСИЛЬЄВ Євген Олександрович – адвокат, доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

ЛАВРЕНЮК Тетяна Анатоліївна – суддя Господарського суду Харківської області.

ЖЕЛЬНЕ Сергій Чеславович – суддя Господарського суду Харківської області.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, должности в каких судах выбрали победители конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.