Конкурс в апеляційні господарські суди майже завершено – у топі рейтингу VIP-учасники конкурсу

Члени Вищої ради правосуддя та родичі членів ВККС і ВРП практично гарантували собі посади в самих престижних апеляційних господарських судах.

Джерело фото — ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів практично завершила співбесіди з кандидатами на 58 посад суддів апеляційних господарських судів, а також процедуру подолання негативних висновків Громадської ради доброчесності стосовно деяких кандидатів.

Нагадаємо, що до фінального етапу конкурсу – співбесід, за підсумками кваліфікаційного іспиту Комісія допустила 83 кандидатів.

За підсумками співбесід та пленарних засідань, станом на 11 серпня, ВККС визнала такими, що відповідають посадам суддів апеляційних господарських судів 59 кандидатів.

Серед 59 майже переможців конкурсу – 43 судді, 8 адвокатів, 5 науковців-правників, 1 прокурор, 1 працівник апарату Верховного Суду та 1 помічник народного депутата. Двоє фактичних переможців конкурсу наразі також є членами Вищої ради правосуддя.

Таким чином, невдалими співбесіди виявилися для 23 кандидатів.

Розгляд негативного висновку ГРД відносно єдиної кандидатки (судді), стосовно якої ще не завершена процедура дослідження суддівського досьє, відбудеться 13 серпня.

При цьому вже 15 серпня ВККС планує затвердити список переможців конкурсу на вакантні посади суддів апеляційних господарських судів та надати відповідні рекомендації для призначення на посади суддів.

Зазначимо, що у «топі» результатів конкурсу в апеляційні адміністративні суди дещо несподівано опинилися VIP-учасники конкурсу до апеляційних судів – члени Вищої ради правосуддя, а також родичі членів ВРП та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка, власне, й проводить конкурс. Всі вони, без виключення, практично гарантували собі посади суддів у найбільш престижних апеляційних господарських судах, зокрема, у столичному Північному апеляційному господарському суді.

Це члени Вищої ради правосуддя Микола Мороз та Юлія Бокова, дружина члена ВККС Романа Сабодаша Юлія Амірова, родич члена ВККС Руслана Мельника Сергій Масловський та дружина екс-заступника голови Вищої ради правосуддя, члена ВРП Дмитра Лук’янова Ганна Пономарьова.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року конкурс був оголошений на посади суддів таких апеляційних господарських судів:

Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) – 21 вакансія.

Північний апеляційний господарський суд (м. Київ) – 15 вакансій.

Західний апеляційний господарський суд (м. Львів) – 10 вакансій.

Північно-західний апеляційний господарський суд (м. Рівне) – 4 вакансії.

Південно-західний апеляційний господарський суд (м. Одеса) – 4 вакансії.

Східний апеляційний господарський суд (м. Харків) – 4 вакансії.

Фактичний список переможців конкурсу виглядає наступним чином:

1. МОРОЗ Микола Володимирович – член Вищої ради правосуддя. Кількість балів – 750,4 бали.

2. КОЛЕСНИК Роман Миколайович – суддя Господарського суду Київської області. Кількість балів – 748,65 бали.

3. МАРТИНЮК Сергій Віталійович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 747,8 бали.

4. МАСЛОВСЬКИЙ Сергій Володимирович – суддя Господарського суду Луганської області. Кількість балів – 744,75 бали.

5. БОКОВА Юлія Валеріївна – член Вищої ради правосуддя, суддя Господарського суду Донецької області. Кількість набраних балів – 744,25 бали.

6. АМІРОВА Юлія Валентинівна – адвокат. Кількість балів – 742,05 бали.

7. СОП’ЯНЕНКО Оксана Юріївна – суддя Господарського суду Сумської області. Кількість балів – 740,43 бали.

8. ДЕМІДОВА Поліна Віталіївна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 739,15.

9. МІЛІЦІАНОВ Роман Валерійович – суддя Господарського суду Вінницької області. Кількість балів – 737,55 балів.

10. МАНЮК Петро Теодорович – суддя Господарського суду Львівської області, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Кількість балів – 736,15 балів.

11. БЕСТАЧЕНКО Олена Леонідівна – суддя Господарського суду Кіровоградської області. Кількість балів – 735,53 бали.

12. ЛІЧМАН Леонід Васильович – суддя Господарського суду Одеської області. Кількість балів – 733,97 бали.

13. РИМ Тарас Ярославович – суддя Господарського суду Львівської області. Професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Кількість балів – 733,1 бали.

14. ПОНОМАРЬОВА Ганна Павлівна – доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 733 бали.

15. ЧАПЛЯН Сергій Євгенович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора. Кількість балів – 731,5 балів.

16. ПАВЛЕНКО Наталія Анатоліївна – суддя Господарського суду Херсонської області (відряджена до складу Господарського суду Одеської області). Кількість балів – 730,87 бали.

17. ПРЯДКО Оксана Василівна – суддя Господарського суду Житомирської області. Кількість балів – 730,3 бали.

18. СКОВОРОДІНА Олена Миколаївна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 729,30 бали.

19. СТЕПАНЮК Ніна Леонтіївна – адвокат. Кількість балів – 727,55 бали.

20. ШАРАТОВ Юрій Анатолійович – суддя Господарського суду Одеської області. Кількість балів – 726,17 бали.

21. ЗАВОРОТНЮК Максим Сергійович – адвокат. Кількість балів – 724,6 бали.

22. ІВАНОВ Вадим Петрович – адвокат. Кількість балів – 722,4 бали.

23. СПАСЬКИХ Наталія Миколаївна – суддя Господарського суду Черкаської області. Кількість балів – 722,07 бали.

24. ГОРБАСЕНКО Павло Володимирович – суддя Господарського суду Київської області. Кількість балів – 718,9 балів.

25. КРИЖНИЙ Олександр Миколайович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 718,4 бали.

26. ЦІСЕЛЬСЬКИЙ Олег Володимирович – суддя Господарського суду Одеської області. Кількість балів – 718,37 балів.

27. МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – адвокат, доцент кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривій Ріг). Кількість балів – 717,5 бали.

28. ВАСИЛЬЄВ Євген Олександрович – адвокат, доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 715,5 балів.

29. СУХОВАРОВ Артем Володимирович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 715,03 бали.

30. РОМАНЮК Юлія Геннадіївна – суддя Господарського суду Рівненської області. Кількість балів – 713,85 бали.

31. ТКАЧЕНКО Костянтин Валерійович – адвокат. Кількість балів – 713,5 балів.

32. ДЖЕПА Юлія Артурівна – суддя Господарського суду Сумської області. Кількість балів – 712,3 бали.

33. ЗОЛОТАРЬОВА Яна Сергіївна – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 709,7 бали.

34. РЖЕПЕЦЬКИЙ Віктор Олександрович – суддя Господарського суду Миколаївської області. Кількість балів – 709 балів.

35. ТРУСКАВЕЦЬКИЙ Василь Петрович – суддя Господарського суду Львівської області. Кількість балів – 708,7 балів.

36. ІВАНЧУК Світлана Володимирівна – суддя Господарського суду Львівської області. Кількість балів – 707,4 бали.

37. ГОЛЕНКО Ірина Петрівна – суддя Господарського суду Луганської області. Кількість балів – 706,9 балів.

38. ШАПОВАЛ Дмитро Володимирович – адвокат. З 2022 року – аспірант кафедри земельного і аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 706,17 балів.

39. ЛАВРЕНЮК Тетяна Анатоліївна – суддя Господарського суду Харківської області. Кількість балів – 705,4 бали.

40. КУЛЬЧІЙ Інна Миколаївна – науковий консультант відділу аналітичної допомоги суддям Управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду Департаменту аналітичної та правої роботи Верховного Суду, доцент кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 704,43 бали.

41. НАРОЛЬСЬКИЙ Максим Михайлович – суддя Яготинського районного суду Київської області. Кількість балів – 702,15 бали.

42. ЖЕЛЬНЕ Сергій Чеславович – суддя Господарського суду Харківської області. Кількість балів – 700,9 бали.

43. ХАБАРОВА Марія Володимирівна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 698,2 бали.

44. ВІННІКОВ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду Луганської області. Кількість балів – 696,6 балів.

45. ПОЛІЩУК Павло Ярославович – адвокат. Кількість балів – 696,5 бали.

46. КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області. Кількість балів – 695,4 бали.

47. СТЕФАНІВ Тетяна Василівна – суддя Господарського суду Івано-Франківської області. Кількість балів – 694,1 бали.

48. АНДРЕЙЧУК Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області. Кількість балів – 692,3 бали.

49. ВАСИЛЮК Ігор Миколайович – адвокат. Кількість балів – 691,6 балів.

50. ЯРЕШКО Оксана Володимирівна – суддя Господарського суду Запорізької області. Кількість балів – 688,7 балів.

51. ІЩУК Сергій Іванович – професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». Кількість балів – 683,2 бали.

52. МАЗОВІТА Андрій Богданович – суддя Господарського суду Львівської області. Кількість балів – 682,7 бали.

53. КУЧЕРЕНКО Оксана Іванівна – суддя Господарського суду Черкаської області. Кількість балів – 681,73 бали.

54. ВИСОЦЬКИЙ Артем Миколайович – адвокат, помічник-консультант на постійній основі народного депутата Вікторії Подгорної («Слуга народу»). У 2019 році кандидат був помічником народного депутата від «Слуги народу» Руслана Стефанчука. Кількість балів – 681 бал.

55. ЛЕВШИНА Ганна Валеріївна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 678,2 бали.

56. БЕРЕЖНЮК Віта В’ячеславівна – суддя Господарського суду Рівненської області. Кількість балів – 673,5 балів.

57. ДЕМЧИНА Тетяна Юріївна – суддя Кузнецовського (Вараського) міського суду Рівненської області. Кількість балів – 671,75 бали.

58. НІКОЛЕНКО Михайло Олександрович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 663,23 бали.

59. БОНДАРЕНКО-ЛЕГКИХ Ганна Павлівна – суддя Господарського суду міста Києва. Кількість балів – 655,35 бали.

Автор: В’ячеслав Хрипун

