Хто з родичів членів ВККС хоче стати суддями апеляційних судів: список

Близькі родичі членів ВККС спробують стати суддями апеляційних судів.

Джерело фото: ВККС

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Близькі родичі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів планують взяти участь у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Про це свідчать проголошені деякими членами ВККС заяви щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.

Так, у конкурсі на посади суддів апеляційних судів бере участь дружина члена ВККС Романа Сабодаша Юлія Амірова.

Юлія Амірова є адвокатом та працює начальником юридичного відділу Тренінгового центру прокурорів. Вона планує обійняти посаду судді одного з апеляційних господарських судів.

Також документи для участі у конкурсі подала дружина члена ВККС та судді Вищого антикорупційного суду Олега Коліуша Галина Коліуш.

Галина Коліуш є суддею Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області. Вона є кандидатом на посаду судді апеляційного загального суду.

Крім того, суддею апеляційного загального суду планує стати донька члена ВККС Галини Шевчук Тетяна Середзінська. Наразі вона є адвокатом.

У члена ВККС Руслана Мельника суддями апеляційних судів планують стати одразу двоє родичів – рідний брат дружини Руслана Мельника Кристини Мельник та його дружина.

Відповідно, мова йде про суддю Господарського суду Луганської області Сергія Масловського та суддю Господарського суду Донецької області Яну Левшину.

Цікаво, що настільки масово родичі членів ВККС беруть участь у оголошеному самою ж ВККС конкурсі вперше в історії Комісії. У минулому складі ВККС (2014-2019 роки) на посаду судді Верховного Суду успішно претендував тільки син члена ВККС Юрія Тітова Максим Тітов. Також, близькі родичі Юрія Тітова та члена ВККС Михайла Макарчука з різним успіхом брали учать у доборі 2017 року на посади суддів місцевих судів.

Крім того, зазначимо, що двоє близьких родичів діючих членів ВККС також брали участь у доборі 2017 року на посади суддів місцевих судів.

За підсумками конкурсу, проведеного у грудні 2023 року, дружина секретаря Другої палати ВККС Сергія Чумака Світлана Потоцька обрала для суддівської кар’єри Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська, а дружина члена ВККС Михайла Богоніса Наталія Богоніс обрала для кар’єри Немирівський районний суд Вінницької області. Наразі їх ще чекають співбесіди з членами ВККС.

Також, нагадаємо, що у конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують взяти учать троє членів Вищої ради правосуддя - Юлія Бокова, Микола Мороз та Інна Плахтій.

Всього документи для участі у конкурсі подали 2074 кандидати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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