Конкурс на посади 550 суддів апеляційних судів: «лава запасних» українського правосуддя виявилася на диво короткою

У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 31 грудня 2023 року завершила прийом документів від учасників конкурсу на посади 550 суддів загальних, адміністративних та господарських апеляційних судів.

За даними ВККС, всього документи подали 2074 кандидати (у 2019 році на конкурс на зайняття 346 вакантних посад суддів апеляційних судів, який у підсумку не відбувся, документи подали 2 208 кандидатів).

Більшість учасників конкурсу планують обійняти посади в загальних апеляційних судах – 789 учасників конкурсу подали документи для участі у конкурсі на посади суддів цивільної спеціалізації, а 912 кандидатів – на посади суддів кримінальної спеціалізації. Загалом – 1701 претендент.

Таким чином, поки що на одну вакантну посаду в загальних апеляційних судах є чотири претенденти.

Всього на конкурс ВККС, нагадаємо, «виставила» 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів.

Втім, слід розуміти, що вже тривалий час спеціалізація в багатьох загальних апеляційних судах у певній мірі є умовною. Згідно з рішеннями зборів суддів, враховуючи нестачу суддів-криміналістів, судді цивільної спеціалізації залучені до розгляду кримінальних справ, перегляду ухвал слідчих суддів, а також до розгляду протоколів про адміністративні правопорушення.

Кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних і господарських судів значно менше.

Так, 190 претендентів мають намір змагатися за 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів і 183 правника – за 58 посад суддів апеляційних господарських судів.

У ВККС наразі оптимістично оцінюють кількість поданих заяв на конкурс та зазначають, що конкурс однозначно відбудеться.

Разом з тим в Комісії визнають, що очікували на участь у конкурсі все ж більше кандидатів (восени були сподівання на кілька тисяч кандидатів).

«Ми чекали більше, але війна внесла корективи», - зазначив на своїй сторінці Facebook секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак.

Втім, не виключено, що у перспективі сподівання і мрії ВККС про потужний конкурс на посади суддів апеляційних судів можуть бути ще більше скореговані.

Адже кандидатам на посади суддів потрібно подолати досить тернистий шлях – згідно з досвідом минулих конкурсів на посади суддів Верховного Суду тільки на етапі іспиту, якій складається з двох частин, «відсіюється» до 50% кандидатів.

Також, щодо певної кількості кандидатів, зокрема, з числа суддів першої інстанції, можуть виникнути суттєві зауваження у Громадської ради доброчесності, адже вже зараз, під час незавершеного кваліфікаційного оцінювання суддів, деякі з кандидатів мають ще неподолані негативні висновки ГРД. Так, багато зауважень громадськості може виникнути до принаймні частини з 46 суддів районних судів Києва (не рахуючи ще 7 суддів, тимчасово відряджених у столицю з регіонів), які подали документи для участі у конкурсі.

До частини кандидатів, вірогідно, у ВККС ще виникнуть питання у зв’язку з наявністю реального стажу діяльності в сфері права, який дозволяє їм претендувати на посади суддів апеляційних судів.

Ще до низки кандидатів виникнуть питання щодо їх досвіду в принципі, адже деякі з них зазначили, що на час конкурсу є безробітними. А ще частина претендентів має дуже специфічний досвід роботи, зазначивши, що наразі вони займають такі посади як: «майстер на лісозаготівельних роботах», «фахівець з оренди 2 категорії у секторі розвитку та технічної експлуатації мереж», «старший інспектор з протидії кіберзлочинам», «завідувач складу», «радник голови правління», «помічник нотаріуса», «детектив Бюро економічної безпеки» тощо.

Для участі у конкурсі документи також подали юристи обласних державних адміністрацій, комунальних підприємств, службовці Міністерства юстиції і навіть представник ТЦК та СП.

Крім того, мотиви участі певної кількості кандидатів, зокрема з числа суддів, які раніше провалили кваліфікаційне оцінювання суддів і наразі перебувають на межі звільнення, зрозуміти вкрай непросто.

Згідно з правилами конкурсу на посади суддів апеляційних судів, переможці конкурсу будуть обирати найбільш привабливі для них суди на підставі підсумкового рейтингу.

Відтак, у певній мірі може скластися ситуація, схожа з конкурсом на посади суддів місцевих судів, коли одразу в декількох областях суди не користувалися попитом у кандидатів. Через такий підхід чимало посад суддів в судах прифронтових областей залишилися вакантними.

При цьому 128 (з 425) запропонованих вакансій тільки суддів загальних апеляційних судів є вакансіями в судах, наближених або до лінії фронту або до кордону з РФ.

В цілому ж, звертає на себе увагу те, що на відміну від конкурсів до Верховного Суду та ВАКС у 2016-2019 роках, конкурс в апеляційні суди не викликав якогось надзвичайного ажіотажу серед правничої спільноти.

Більшість кандидатів, які подали документи – це судді судів першої інстанції, багато з яких вже не один рік намагаються змінити не тільки суд, де вони наразі працюють, але і область. Чималу кількість кандидатів з числа суддів складають також судді з судів, що опинилися в окупації або в зоні активних бойових дій, тобто повертатися наразі їм немає куди.

Крім того, є певна частина кандидатів, яких вже можна назвати «професійними учасниками» багатьох конкурсів. Практично ледь не кожен рік вони брали участь у різноманітних конкурсах та відборах – від конкурсів на посади суддів Верховного Суду, ВАКС та Конституційного Суду до відборів на посади членів Вищої ради правосуддя та різноманітних конкурсних комісій.

Адвокати (422) та науковці-правники (близько 150 представників) також у значній кількості будуть представлені на конкурсі.

Наприклад, спробує зайняти посаду судді загального апеляційного суду адвокат, секретар Ради адвокатів Київської області Ольга Демидюк. Ольга Демидюк у минулі роки досить вдало брала участь в обох конкурсах на посади суддів Верховного Суду, кожний раз потрапляючи у фінальні рейтинги.

Документи на участь у конкурсі подали також відомі адвокати Анна Надточиєва, Олександр Шадрін, Костянтин Докійчук.

Серед науковців, які подали документи на конкурс, можна відзначити головного ученого секретаря Національної академії правових наук Євгена Гетьмана, який претендує на посаду судді апеляційного адміністративного суду.

Черговий конкурс на посади суддів знову не обійдеться без участі діючих членів Вищої ради правосуддя. Посади суддів апеляційних судів планують обійняти одразу три члена Ради правосуддя: Юлія Бокова, Микола Мороз та Інна Плахтій.

Якщо всі три члена Ради правосуддя «виступлять» на конкурсі вдало, то у ВРП може виникнути ситуація, яка вже мала місце під час конкурсів на посади суддів Верховного Суду у 2016-2017 та 2018-2019 роках, коли одразу шість членів тодішнього складу ВРП стали суддями касаційних судів ВС.

Також, посаду судді апеляційного господарського суду спробує отримати Радник голови Верховної Ради України Андрій Нижний, який у 2020 році звільнився з посади судді місцевого загального суду за власним бажанням.

За посади суддів апеляційних судів будуть змагатися декілька вже діючих суддів апеляційних судів, що розташовані в прифронтових обласних центрах. Таким чином, зазначені судді планують отримати посаду судді в апеляційному суді іншої області.

Зафіксовано і досить своєрідний випадок участі у конкурсі. Кандидатка Алла Ширант ще у 2019 році здійснювала індивідуальну адвокатську діяльність. В 2019 – 2020 роках вона працювала помічником судді ВАКС, а в 2020 році перемогла у конкурсі на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора і отримала відповідне призначення. Паралельно Алла Ширант брала участь у доборі на посади суддів місцевих судів і у грудні 2023 року, після тривалих процедур добору, за підсумками конкурсу обрала для подальшої кар’єри посаду судді Харківського окружного адміністративного суду. Втім, судячи з усього, на досягнутому Алла Ширант вирішила не зупинятися та не чекати призначення у суд першої інстанції. Відтак, тепер вона планує стати суддею кримінальної спеціалізації апеляційного суду.

Унікальним свого роду фактом є також і те, що посади суддів апеляційних судів планують обійняти одразу десять помічників суддів (1 помічник судді Верховного Суду, 2 помічники суддів АП ВАКС, 1 помічник судді ВАКС, 1 помічник судді загального апеляційного суду, 1 помічник судді Господарського суду міста Києва, 4 помічники суддів місцевих загальних судів). Якщо хтось з помічників суддів зможе за підсумками конкурсу отримати посаду судді апеляційного суду, то цей випадок точно увійде в історію судової влади України.

Цікаво також те, що у конкурсі на посади суддів апеляційних судів візьме участь низка суддів, які лише кілька років тому стали суддями місцевих судів (з числа учасників добору на посади суддів 2017 року) або які лише у грудні 2023 року взагалі тільки визначилися з майбутнім судом та поки що не отримали навіть рекомендації про призначення (учасники добору 2017 року, які наразі чекають на проведення співбесід через зміну процедури добору).

Окремий цікавий момент конкурсу – участь у конкурсі кандидатів, які раніше отримали негативні висновки від Етичної ради під час невдалих спроб отримати рекомендації про призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.

Документи для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів подала ціла група таких кандидатів.

У зв’язку з цим цікаво, чи будуть ВККС та ГРД враховувати негативні висновки Етичної ради, якщо, звісно, зазначені кандидати зможуть добратися до етапу співбесід.

З повним списком кандидатів на посади суддів апеляційних судів можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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