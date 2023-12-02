Які окружні адміністративні суди отримають суддів вже у 2024 році: список майбутніх суддів

Кандидати на посади суддів окружних адміністративних судів визначилися з судами

Джерело фото - ВККС

1 грудня 2023 року відбулася процедура формування рейтингу у рамках конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів, який був оголошений ВККС 14 вересня.

Нагадаємо, що всього конкурс, в якому мають можливість взяти участь тільки учасники добору на посади суддів 2017 року, був оголошений на 500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів.

У конкурсі на 30 вакантних посад суддів окружних адміністративних судів виявив бажання взяти участь 61 кандидат.

Згідно з правилами конкурсу, кандидати обирали суди послідовно згідно своїх позицій у рейтингу на посади суддів місцевих адміністративних судів. Чим вище у кандидата були бали за підсумками кваліфікаційного іспиту, а відповідно й позиція у рейтингу, тим кращий суд (на його думку), він міг обрати.

Відтак, кандидати на посади суддів, переважно з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників, 1 грудня обрали наступні суди:

Максимчук Олександр Олексійович – обрано Рівненський окружний адміністративний суд

Бабенко Дмитро Анатолійович – обрано Одеський окружний адміністративний суд

Ремез Катерина Ігорівна – Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Шепелюк Віталій Леонідович – Волинський окружний адміністративний суд

Вісьтак Марія Ярославівна – Київський окружний адміністративний суд

Андрусів Уляна Богданівна – Львівський окружний адміністративний суд

Стецик Назар Васильович – Волинський окружний адміністративний суд

Мартинюк Олександр Володимирович - Хмельницький окружний адміністративний суд

Дацко (Кондратюк) Юлія Степанівна – Львівський окружний адміністративний суд

Сідорова Ірина Анатоліївна – Львівський окружний адміністративний суд

Сіжук Ольга Володимирівна – Чернівецький окружний адміністративний суд

Бондаренко Євген Євгенович – Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Юзьків Микола Іванович – Тернопільський окружний адміністративний суд

Грицюк Роман Петрович - Тернопільський окружний адміністративний суд

Леміщак Дмитро Михайлович – Житомирський окружний адміністративний суд

Сас Євген Володимирович - Київський окружний адміністративний суд

Печений Євген Володимирович – Хмельницький окружний адміністративний суд

Мосійчук Лілія Мар’янівна - Житомирський окружний адміністративний суд

Хлімоненкова Марина В’ячеславівна - Одеський окружний адміністративний суд

Караван Роман Вікторович - Одеський окружний адміністративний суд

Лукашова Олена Борисівна – Чернігівський окружний адміністративний суд

Мороз Ігор Славікович - Житомирський окружний адміністративний суд

Приходько Оксана Григорівна - Житомирський окружний адміністративний суд (однакова кількість балів у рейтингу з Ігорем Морозом, таким чином, хто з кандидатів отримає посаду судді, буде визначено за додатковими показниками).

Савонюк Мирослав Ярославович – Кіровоградський окружний адміністративний суд

Сластьон Анна Олегівна - Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Ширант Алла Анатоліївна – Харківський окружний адміністративний суд

Дубіна Марія Миколаївна - Чернігівський окружний адміністративний суд

Пасечнік Ольга Володимирівна - Харківський окружний адміністративний суд

Садова Марія Іванівна - Харківський окружний адміністративний суд

Бевза Володимир Ігорович – Полтавський окружний адміністративний суд

Дерев’янко Ліна Леонідівна – Миколаївський окружний адміністративний суд

Помітно, що кандидати, які зайняли вищі за балами позиції перш за все обрали для суддівської кар’єри суди, розташовані або в західних областях України або у великих містах.

Не обійшлося і без розчарувань. Четверо кандидатів, ознайомившись зі списком судів, що залишилися для обрання, написали заяви про припинення участі у конкурсі.

Так, кандидат Павлюк Ольга Василівна хотіла посісти посаду судді Львівського окружного адміністративного суду. Втім, всі три вакантні посади у зазначеному суді були вже зайняті кандидатами з більш високими балами.

Також, кандидат Худенко Інна Олександрівна планувала стати суддею Хмельницького окружного адміністративного суду. Однак обидві вакантні посади раніше обрали кандидати з більш високими балами.

З аналогічних причин припинили участь у конкурсі кандидати Писарев Олександр Юрійович та Березовська Олена Анатоліївна.

Результати обрання кандидатами судів Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне та затвердить 5 грудня. Після цього будуть складені відповідні рекомендації для призначення на посади суддів.

Аналогічний конкурс на 30 посад суддів місцевих господарських судів відбудеться 8 грудня, а на 500 посад суддів загальних місцевих судів – 15-16 грудня.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.